Європа відправляє до США політичних важковаговиків для підтримки Зеленського.

На зустрічі Трампа зі Зеленським можуть бути присутніми генсек НАТО і президент Фінляндії.

Трамп і Стубб грають в ґольф

Європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб запобігти повторенню конфлікту в Овальному кабінеті між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на вирішальному етапі дипломатії, спрямованому на припинення війни Росії проти України. З цією метою супроводжувати Зеленського на зустрічі у Вашінґтону в понеділок, 18 серпня, можуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александр Стубб. В обох цих політиків склалися добрі особисті стосунки з Трампом. Про це пише видання Politico з покликом на свої джерела.

За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, ідея полягає в тому, щоб Стубб і Рютте допомогли запобігти будь-яким спалахам конфлікту між Трампом і Зеленським і переконати президента США залучити Європу до будь-яких подальших перемовин у контексті війни Росії проти України. Як відомо, два зазначених європейських політики є улюбленими співрозмовниками Трампа.

Як зазначає видання, Європа та Україна вважають понеділковий саміт у Вашінґтоні ключовим для того, щоб переконати Трампа не погоджуватися на вимоги Путіна, які вони вважають неприйнятними. Йдеться про передачу Росії українських реґіонів, які Москва лише частково взяла під свій контроль, проте внесла до конституції РФ як російські території.

«Європейські союзники України також прагнуть уникнути чергової пастки, у яку міг потрапити Зеленський, що могло б перевернути відносини з ним у цей делікатний момент. Катастрофічна зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі в лютому відкинула відносини на кілька місяців назад», – зазначає Politico.

Як повідомило раніше видання Axios з покликом на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та диктатора Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін, однак, наразі офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.

Водночас Зеленський вчергове заявив, що Україна не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу. Це вважається, однак, однією з основних умов, які висуваються Москвою для укладання мирних домовленостей. Крім того, важливим є питання щодо гарантій безпеки України. Учора низка ЗМІ повідомила, що Трамп запропонував Україні гарантії безпеки у разі укладання миру з Москвою, аналогічні п'ятій статті НАТО про колективну оборону.