Трамп пообіцяв Зеленському не обговорювати з Путіним територіальних питань.

Американський президент підтримав надання Україні гарантій безпеки, у тому числі за участю США.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв президентові України Володимирові Зеленському не обговорювати жодних територіальних питань на зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним на Алясці 15 серпня. Про це повідомив телеканал NBC з покликом на джерела.

Трамп заявив про це під час онлайн-конференції з європейськими лідерами, у якій також взяв участь Зеленський. За словами співрозмовників телеканалу, президент США має намір добиватися беззаперечного припинення вогню.

«Трамп та європейські лідери погодилися, що до початку мирних перемовин щодо України має бути запроваджено припинення вогню, повідомили європейські чиновники та ще дві особи, проінформовані про розмову. Вони додали, що після розмови у деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів своєї зустрічі з Путіним», – подає NBC.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що мирна угода між Росією та Україною включатиме «деякий обмін територіями» і Зеленському «доведеться готуватися щось підписати». Утім після згаданої онлайн-конференції Трампа з європейськими лідерами всі учасники погодилися, що Україна має бути включена до перемовин і має вирішувати, на які територіальні поступки вона готова піти.

Окрім того, за даними телеканалу CNN, американський президент підтримав надання Україні гарантій безпеки, у тому числі за участю США. Він також пригрозив «дуже серйозними наслідками», якщо Росія не погодиться на припинення вогню.