Зеленський у Давосі: Українцям замало всесвітньої стурбованості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світової стурбованості навколо проблеми війни в Україні та анексії Росією частини української території для українців недостатньо.

Про це Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території, попри тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами new nomality. Так, світ згуртувався навколо розв’язування цих питань, але чи достатньо українцям — загиблим і тим, хто втратив домівки — чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало! І це є правда”, – зазначив Президент.

Він наголосив, що це лише один із прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу вразлива, а чинні інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення.