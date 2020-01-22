Міністр оборони виступає проти повного розведення військ.

Міністр оборони Андрій Загороднюк запевняє, що Україна виступає проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить суті "мінських угод" і спричинить заморожування конфлікту.

Про це Загороднюк сказав у інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим і таким, що суперечить самій суті "мінських угод". З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді є багато причин, але це основна. Це як різні треки, які не збігаються", – сказав Загороднюк.

Міністр зазначив, що розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 км може зайняти роки. "А як можна роками проводити розведення? Воно перейшло б у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорили і нині говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття", – обґрунтував Загороднюк.

З його слів, якщо "мінські угоди" виконуватимуться, то в суцільному розведенні по всій лінії не буде сенсу.

"Цю війну можна завершити – вони мають просто виконати "мінські угоди" і піти. У світі є різні конфлікти, є непорозуміння. Але у нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, жодних переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. Це конфлікт, який було створено в 2014 році абсолютно штучно. Як його було створено, так само його і можна завершити. Якщо "мінські угоди" виконувати, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу", – уточнив міністр.

Загороднюк повідомив, що українська сторона надала пропозиції і визначила нові ділянки розведення сил ще минулого року. Також він вкотре наголосив, що розведення може відбуватися в окремих точках лише як гуманітарна складова.

"Ці дії можуть відбуватися в окремих точках як гуманітарна складова – це наша позиція і до, і протягом, і після "нормандської зустрічі" – щоб люди могли перетинати лінію розмежування, щоб було хоч якесь пожвавлення економіки в цьому регіоні, тому що він дуже депресивний", – пояснив міністр.