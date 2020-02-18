Зеленський із Хомчаком заявили, що під Золотим не сталося нічого фатального.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що відповідь Збройних Сил україни на ранкову провокацію орієнтованих на Росією збройних формувань була "сильною". На його думку, сильна армія є добрим аргументом під час переговорів про досягнення миру.

Про це Зеленський заявив на брифінґу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"На порядку денному РНБО були й інші питання, але ми почали з питання провокації, яка відбувалась сьогодні вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати, що у нас потужна армія. Провокації бувають, армія, відповідно, сильно відповіла", – сказав Зеленський.

Він додав, ситуація цілковито контролюється Збройними Силами України і керівником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

"Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів, курс до того, що ми впевнено наближаємося до припинення війни і до миру", – заявив Президент.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав на брифінґу: на місці бою становище контрольване; жодні військові дії у зоні відповідальності Об'єднаних сил не розпочалисяє.

"Все посилено, все працює, тому жодних переживань у цьому відношенні немає, і розганяти "зраду", що почалась якась незрозуміла війна... це зовсім не так”, – ствердив начальник Генштабу.

Він додав, що в тактичному і оперативному плані нічого не зміниться.

Хомчак переконаний, що сьогоднішні дії російсько-окупаційних військ на Луганщині повʼязані з п'ятою річницею боїв за Дебальцеве.

"Сьогодні - п'ята річниця Дебальцівських подій. І для противника, і для їхнього світу це їхня перемога була. І сьогодні, ми розцінюємо так, що вони хотіли спостережні пости захопити з метою показати, напевне, своєму населенню, що вони можуть захопити 300-500 метрів. Це війна, і там кожен метр дорогий", – оцінив Хомчак.

Начальник Генштабу також заявив, що що в тактичному плані і оперативному це не змінює нічого.

Водночас Хомчак пояснив, що збройна провокація окупантів сталася не у районі ділянки розведення. "Золотих є п'ять, і ділянка розведення знаходиться в частині Катеринівки. Тому ми не говоримо про ділянки розведення", – сказав він.

Зі слів Хомчака, із трьох ділянок розведення провокації трапляються лише у Петрівському. "По Золотому не було жодних проблем з моменту розведення військ. Але війна триває, лінія зіткнення 410 км. І на лінії зіткнення такі події відбувають через день”, – зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

Як писав Z, удосвіта у вівторок контрольовані Росією банди розпочали наступ на українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", – поінформували в штабі Операції Об'єднаних сил.

Командування зазначило, що внаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат.

Вранці журналіст Юрій Бутусов повідомив, що приблизно о 5:00 розпочався наступ росіян, зі застосуванням важкої артилерії та штурмової групи.

"Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року", – оцінив він.

Згодом штаб ООС повідомив: станом на 10:15 бій у районі Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного закінчився. "Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", – поінформували у штабі.

"Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога", – додали в командуванні.