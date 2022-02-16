Україна і НАТО не підтверджують відведення російських військ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не фіксує відведення військ Росією від українських кордонів.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці ВВС.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це", – повідомив він.

Зеленський зазначив, що "всі нормальні люди очікують деескалації".

"Коли війська відійдуть, усі це побачать. Не тільки розвідка чи військові – ми всі це побачимо. Але поки що це лише заяви", – заявив Президент.

НАТО також не підтвердило відхід російських військ.

"Ми не побачили жодного відведення російських військ. Звичайно ж, це суперечить заявам про дипломатичний шлях. Ми бачимо, що вони лише збільшили кількість військ, й інші війська ще мають прибути. Тому наразі жодної деескалації", – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, як повідомляє Reuters.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю телеканалу ICTV, що американська розвідка не фіксує відведення військ Росією з-під кордону.

Зі слів Блінкена, обіцянки Путіна геть суперечать реальній картині – військові навчання на українських кордонах тривають на тлі заяв про відведення військ із Криму.

Блінкен запевняє – розвідка США пильно стежить за діями російських військових і звітує про це світу та Україні. Американська розвідка розсекречує плани росіян атакувати Україну, називаючи ймовірні дати наступу. Це допомагає спантеличити Кремль та не дати Путіну можливостей для маневру.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес теж обурився тим, що Росія продовжує накопичувати сили.

"Чого ми ще не бачили, так це доказів відведення, як про це стверджують у Кремлі. Натомість ми бачили нарощування таких речей, як шпиталі у полях, та розгортання ракетних систем «Іскандер»", – сказав Воллес в етері Sky News.

Він додав, що Росію треба оцінювати за її діями, а не словами.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд солідарна з колегами: "Присутність російських військ на кордонах України лише збільшується і є доволі значною, це змушує нас як альянс продовжувати працювати разом", – цитує "Укрінформ".

Протягом останніх місяців Росія суттєво наростила сили біля українських кордонів. Ішлося про майже 150 тис. військовиків.