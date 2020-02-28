Міністр оборони відбув переговори з Туреччиною через атаку РФ у Сирії.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк обговорив по телефону зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром авіаудари режиму Башара Асада за підтримки російсьої армії в Ідлібі, внаслідок яких загинуло 33 турецьких військовиків.

Про це Загороднюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міністр висловив співчуття колезі з приводу загибелі і поранення турецьких солдатів.

"Загибель людей – це завжди величезне горе для усієї країни. І в Україні, де шостий рік гинуть наші захисники, як ніде, розуміють це", – ствердив міністр оборони України.

Загороднюк підкреслив, що авіаудари в Ідлібі показали, що "дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу".

Вночі на п’ятницю щонайменше 33 турецьких військовиків загинуло в сирійській провінції Ідліб внаслідок армії президента Сирії Башара Асада, підтримуваної російськими військами.

Президент Росії Владімір Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відбули телефонну розмову, домовившись зустрітися для обговорення становища в Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ствердив, що передані Туреччиною координати з Ідліба не містили даних про дислокування турецьких військовиків, які зазнали удару.