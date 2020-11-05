"Патріотам пакуватися": ТКГ погодила чотири точки розведення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про узгодження Тристоронньою контактною групою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі чотирьох нових точок розведення сил і засобів.

Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу у четвер, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Питання делікатне. Справді, на порядку денному – чотири точки розведення. Але я пропонував би у питаннях функціонування ТКГ орієнтуватися виключно на офіційну позицію, яка звучить від самої української делегації в ТКГ. Однак я підтверджую, що чотири ділянки для розведення справді існують, і це питання, яке є на порядку денному", – сказав Кулеба.

Напередодні в. о. командувача Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак оголосив на брифінґу в Бахмуті: ТКГ погодила чотири нові точки розведення на Донбасі – Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле.

"Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною і контрольованою", – оцінив він.

Місто Слов’яносербськ, селище Петропавлівка (до 2016 року – Петрівка) і село Нижньотепле розташовані в Луганській області (перше – райцентр; Петропавлівка і Нижньотепле належать до Слов’яносербського району), Григорівка – в Донецькій області (Бахмутський район).

На погляд експертки фонду "Демократичні ініціативи" Марії Золкіної, згода України на відведення сил у пропонованих точках є поразкою.

"Три перші – в Луганській області. Вздовж лінії розмежування: від багатостраждальної Станиці Луганської, де бойовики досі (!) не виконали всіх умов розведення, – до Золотого. Тепер ще нагадаю, що в рамках відкриття нового КПВВ у Щасті там теж не буде колишнього контингенту. Логіка розведення якраз в тому, аби відсувати військових від КПВВ. Саме там все «випадково» палало вже двічі цього року. А внаслідок пожеж відбувалося «саморозмінування» багатьох ділянок, тож тепер дорога будь-яким ДРГ відкрита. Все, що я можу сказати: українським патріотам з тих територій можна пакувати валізи. Рішення алогічне, непродумане, невиправдане, адже обстріли тривають, і точно стратегічно програшне", – прокоментувала Золкіна.