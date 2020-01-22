Порошенко: Нації цементуються не асфальтом.

Попередній Президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем Соборності, наголосивши на тому, що нації мають цементуватися спільними цінностями, а не побутовими умовами. У такий спосіб він розкритикував єднавчі ініціативи Володимира Зеленського, котрий пропонував гуртуватися довкола поасфальтованих доріг та освітлених вулиць.

"Хороші дороги по всій країні це, безумовно, важливо. Але нації цементуються не асфальтом, а спільними цінностями", – заявив Порошенко у зверненні, поширеному через Facebook.

Петро Порошенко вважає, що апеляції до того, начебто "нема різниці" ("какая разніца?"), є лжепророчими. Відтак експрезидент підтримує і флешмоб, котрий прокотився у соцмережах, із цитатою Шевченкового: "Та не однаково мені..."

"Нам не однаково, яка мова, тому що українська об’єднує і консолідує. Що не заважає нам поважати і тих співвітчизників, які говорять російською, кримськотатарською, іншими мовами. Це їхнє беззаперечне право", – зазначає Порошенко.

"Нам не однаково, які пам’ятники. Як не було байдуже німцям, коли вони знесли численні пам’ятники Гітлеру. Ми очистили нашу карту від комуністичних ідолів. Місцеві громади тепер самі вирішують, як називати вулиці і кому зводити монументи", – продовжує він.

"Нам не однаково, яка церква, і тому ми вибороли Томос. Ми розуміємо, що РПЦ в Україні не просто конфесія, а інструмент геополітичного впливу Росії. Але громадяни вільні обирати свій шлях до Бога. Навіть якщо для когось він і досі пролягає, на жаль, через Москву", – зазначає лідер "Європейської солідарності".

Петро Порошенко також наголошує, що більшості українців не однаково, "вступимо ми до НАТО чи сповземо у Ташкентський пакт", "будемо частиною Європи чи повернемося до сфери російського впливу".

"Розсварити нас намагався Путін у 2014 році, та домігся лише зворотного. Так, говоримо різними мовами. Так, ходимо до різних церков. Так, часом і місцями по-різному дивимося на історію. Але об’єднані ми в єдину українську політичну націю відчуттям патріотизму, любові до України і спільним європейським майбутнім", – резюмував Порошенко.