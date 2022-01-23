Зеленський обіцяє новий "акт злуки" для Криму і Донбасу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що соборність є визначальною цінністю і для минулого, і для теперішнього, і для майбутнього України. Зеленський мріє укласти новий "акт злуки" із Кримом і з Донбасом.

У суботу Зеленський у Запоріжжі взяв участь у флешмобі "живий ланцюг" з нагоди Дня Соборності України. Понад 1500 осіб, тримаючи в руках стрічки, з'єднали береги річки Дніпро через новозбудований вантовий міст. Це, як коментує Офіс Президента, символізує соборність Української держави.

Банкова назвала акцію "Українська хвиля" 1990 року "першим подібним флешмобом". "Понад мільйон людей з різних регіонів країни створили безперервний «живий ланцюг» від Івано-Франківська до Києва на знак єдності й соборності України", – згадали в ОП.

"103 роки тому почалося возз’єднання українських земель у єдину незалежну державу. 103 роки тому був проголошений Акт Злуки. Це дійсно знакова подія в історії державотворення України, яка дає дві важливі настанови для всіх наступних поколінь. Якщо не припиняти боротьбу – рано чи пізно єдину й незалежну державу буде стовідсотково відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено", – сказав Президент перед початком акції.

Зі слів Зеленського, пам’ятаючи про першу настанову, покоління борців за свободу України до 1991 року не здавалися, щоб відновити незалежність нашої держави. А завдання нашого й усіх наступних поколінь – пам’ятати про другу настанову, щоб зберегти цю незалежність.

"Наші погляди, відмінності, бачення можуть бути абсолютно різними, але ніколи не мають стати вищими, ніж Україна, неподільна та незалежна. Так, об’єднатися по-справжньому складно, непросто. Тільки сильний народ може стати єдиним. Тільки єдиний народ може створити сильну країну, яка живе, яка будує лікарні, стадіони, літаки, кораблі, яка зводить знакові об’єкти", – сказав Президент.

Зеленський також звернувся до кримчан та українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини: "Понад сто років тому був проголошений Акт Злуки. Возз’єднались століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України вже вісім років. Але для нас цей час – немов століття. Я знаю, що ми точно будемо разом. І впевнений, не через віки, а якомога швидше. У Донецьку і в Криму ми з вами обов’язково проголосимо новий "акт злуки" й будемо відзначати це щороку. Погодьтесь, є традиції, які мають обов’язково з’явитись у майбутньому", – прокоментував Зеленський.

У суботу Президент також узяв участь у церемонії покладння квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському.

"Проголошення Акта Злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення й майбутнє", – сказав керівник держави у своєму зверненні.