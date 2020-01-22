«Львівавтодор» та «Львівелектротранс» отримали керівників.

 

Директором ЛКП «Львівавтодор» від завтра призначено Оксану Єстеферову, яка досі виконувала обов’язки директора цього підприємства. А директором ЛКП «Львівелектротранс» із 21 січня є Андрій Свищ, який досі також виконував обов’язки директора підприємства. Про це сьогодні на апаратній нараді повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

 

Садовий додав, що перед «Львівавтодором» цього року стоять «мегазавдання»: з районами треба поремонтувати 50 доріг.

 

Щодо нового керівника «Львівелектротрансу» мер Львова зазначив, що Андрій Михайлович показав дуже якісну роботу: «Я приємно вражений. Колектив починає злагоджено працювати».

 

Для довідки:

 

 

Оксана Вікторівна Єстеферова народилася 5 січня 1972 року в с. Пригір’є Високопільського району Херсонської області. 1994 року закінчила Херсонській індустріальний інститут, здобувши кваліфікацію спеціаліста інженера-технолога.

Трудову діяльність розпочала 2001 року на посаді контролера якості на трикотажній фабриці «Топаз».

До переходу на роботу у ЛКП «Львівавтодор» працювала керівником проєктів і програм компанії з іноземними інвестиціями Procter&Gamble.

З 3 грудня 2018 року – заступник директора з економічних питань ЛКП «Львівавтодор».

З 23 січня 2019 року – в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».

 

Андрій Михайлович Свищ народився 10.12.1979 року у Львові.

 

 

Освіта: вища економічна, спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

1996–2001 рр. – Львівський державний лісотехнічний університет (Україна, Львів), диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З липня 2019 року був т.в.о. директора ЛКП «Львівелектротранс». З травня 2019-го – заступник директора з економіки ЛКП «Львівелектротранс».

З 08.2015 до 05.2019 – ТОВ «Пегас-Груп», м. Варшава. Директор. Основна діяльність – транспортна логістика, торгівля, експортно-імпортна діяльність.

02.04.2012 – 10.06.2014 – міжнародний поштово-логістичний оператор ТОВ «Торговий дім "Міст-Експресс"». Директор департаменту прямої поштової доставки.

01.2010 – 03.2011 – апарат Верховної Ради України, помічник-консультант народного депутата.

03.2008 – 01.2010 – ТОВ «Капіталбуд». Директор.

03.2006 – 03.2008 ТОВ – «Компанія Арнольд». Фінансовий директор.

07.2004 – 03.2006 – філія державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства» у Львівській області, Міністерства економіки України, директор.

12.2001 – 07.2004 – ВАТ «Львівгаз». На посадах: юрист, начальник юридичного відділу, провідний спеціаліст, заступник голови правління, член правління.

07.2000 – 03.2001 – компанія Брітіш Газ, Англія. Менеджер з продажу газу, електроенергії та послуг з телефонного та інтернет-зв’язку побутовим та промисловим споживачам.

06.1999 – 06.2000 – СП «НатМар», директор з комерції.

22.01.2020

До теми

Загострення великих амбіцій
Юрко ТИМЧУК
«Працював у Кабінеті Міністрів» чи «був народним депутатом» у резюме писати не варто. «Трудився піаністом у борделі» – менше встиду. Огляд подій тижня в Україні.
20.01.20 | | Україна
Штучний інтелект бачить за рогом
Науковці створили пристрій, за допомогою якого самокеровані автомобілі, наприклад, могли б помічати перешкоди довкола припаркованих авто чи завантажених перехресть, а космічні апарати проводили б зйомку всередині печер на астероїдах.
20.01.20 | | Наука
«Віддана»: фільм про жінок від жінок
Ольга Руденко
Людська пам'ять перекручує спогади, показує їх із вигідного ракурсу, спотворює і фантазує. І коли жертва сама зненацька розуміє, що вона – переслідувач, у цю хвилину розуміють це й глядачі. І це найцікавіший момент цього красивого фільму – істина.
19.01.20 | | Штука
«Ми патологічно логоцентрична нація»
Катерина Калитко
«Ніхто не хоче бути великим мертвим письменником, батьком нації, який постфактум десь із труни про щось віщає»
19.01.20 | | Дискурси
Кремлівські пертурбації
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Росія змінила свого, здавалося б, незмінного прем’єра. А Путін виступив з ініціативою радикальних конституційних реформ. То що ж там відбувається насправді?
17.01.20 | | У світі
Проблема: Невідомий мультимільярдер!
Олександр ФІЛЬЦ
Божевілля є запереченням очевидності, універсального принципу ставлення до світу, заснованого на довірі до загальноприйнятої істинності
17.01.20 | | Дискурси
Фінансові негаразди Мостищини
Мар'ян ХОМЯК
Бюджетна криза в  Мостиському повіті на зламі ХІХ-ХХ століть і практика її вирішення Галицьким сеймом
17.01.20 | | Минуле
Передостанній журавель
Надія Мориквас
Висока трагічна нута від  усвідомлення марності людських поривань і пафос  незнищенності  всього сущого, які на диво звучать в унісон, і творять феномен його поезії.
16.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.