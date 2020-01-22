«Львівавтодор» та «Львівелектротранс» отримали керівників.

Директором ЛКП «Львівавтодор» від завтра призначено Оксану Єстеферову, яка досі виконувала обов’язки директора цього підприємства. А директором ЛКП «Львівелектротранс» із 21 січня є Андрій Свищ, який досі також виконував обов’язки директора підприємства. Про це сьогодні на апаратній нараді повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Садовий додав, що перед «Львівавтодором» цього року стоять «мегазавдання»: з районами треба поремонтувати 50 доріг.
Щодо нового керівника «Львівелектротрансу» мер Львова зазначив, що Андрій Михайлович показав дуже якісну роботу: «Я приємно вражений. Колектив починає злагоджено працювати».
22.01.2020
Для довідки:
Оксана Вікторівна Єстеферова народилася 5 січня 1972 року в с. Пригір’є Високопільського району Херсонської області. 1994 року закінчила Херсонській індустріальний інститут, здобувши кваліфікацію спеціаліста інженера-технолога.
Трудову діяльність розпочала 2001 року на посаді контролера якості на трикотажній фабриці «Топаз».
До переходу на роботу у ЛКП «Львівавтодор» працювала керівником проєктів і програм компанії з іноземними інвестиціями Procter&Gamble.
З 3 грудня 2018 року – заступник директора з економічних питань ЛКП «Львівавтодор».
З 23 січня 2019 року – в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».
Андрій Михайлович Свищ народився 10.12.1979 року у Львові.
Освіта: вища економічна, спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
1996–2001 рр. – Львівський державний лісотехнічний університет (Україна, Львів), диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
З липня 2019 року був т.в.о. директора ЛКП «Львівелектротранс». З травня 2019-го – заступник директора з економіки ЛКП «Львівелектротранс».
З 08.2015 до 05.2019 – ТОВ «Пегас-Груп», м. Варшава. Директор. Основна діяльність – транспортна логістика, торгівля, експортно-імпортна діяльність.
02.04.2012 – 10.06.2014 – міжнародний поштово-логістичний оператор ТОВ «Торговий дім "Міст-Експресс"». Директор департаменту прямої поштової доставки.
01.2010 – 03.2011 – апарат Верховної Ради України, помічник-консультант народного депутата.
03.2008 – 01.2010 – ТОВ «Капіталбуд». Директор.
03.2006 – 03.2008 ТОВ – «Компанія Арнольд». Фінансовий директор.
07.2004 – 03.2006 – філія державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства» у Львівській області, Міністерства економіки України, директор.
12.2001 – 07.2004 – ВАТ «Львівгаз». На посадах: юрист, начальник юридичного відділу, провідний спеціаліст, заступник голови правління, член правління.
07.2000 – 03.2001 – компанія Брітіш Газ, Англія. Менеджер з продажу газу, електроенергії та послуг з телефонного та інтернет-зв’язку побутовим та промисловим споживачам.
06.1999 – 06.2000 – СП «НатМар», директор з комерції.