«Львівавтодор» та «Львівелектротранс» отримали керівників.

Директором ЛКП «Львівавтодор» від завтра призначено Оксану Єстеферову, яка досі виконувала обов’язки директора цього підприємства. А директором ЛКП «Львівелектротранс» із 21 січня є Андрій Свищ, який досі також виконував обов’язки директора підприємства. Про це сьогодні на апаратній нараді повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Садовий додав, що перед «Львівавтодором» цього року стоять «мегазавдання»: з районами треба поремонтувати 50 доріг.

Щодо нового керівника «Львівелектротрансу» мер Львова зазначив, що Андрій Михайлович показав дуже якісну роботу: «Я приємно вражений. Колектив починає злагоджено працювати».