У Львові другий день не курсують трамваї та тролейбуси.

Через обледеніння та численні пориви контактної мережі у Львові вже другий день не курсують трамваї та тролейбуси. У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР обіцяють, що частина електротранспорту може виїхати на маршрути до кінця сьогоднішнього дня.

«Через стійке обмерзання трамвайної та тролейбусної електромережі, а також пориви контактної мережі внаслідок падіння дерев станом на зараз на лінію не змогли виїхати трамваї і тролейбуси. Аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють у посиленому режимі, щоб відновити рух трамваїв та тролейбусів у місті», – пояснили у ЛКП «Львівелектротранс».

Водночас на автобусні маршрути сьогодні випустили на 24 одиниці більше транспортних засобів.

Унаслідок негоди, що почалася вночі з 9 на 10 грудня, повалені 139 дерев, 134 з них вже розкрижували та вивезли. Окрім цього, зафіксували 15 випадків падіння гілок та дерев на автомобілі. Протягом ночі комунальники використали 65 тонн технічної солі та 355 куб. метрів піскосольної суміші, працювало 62 одиниці техніки. Зараз задіяно 44 одиниці техніки, залучили 1337 двірників.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець повідомив, що із 54 поривів ліній зовнішнього освітлення половину вже опрацювали та відновили.