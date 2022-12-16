У Львові врешті відновили рух усіх тролейбусних маршрутів.

У Львові повністю відновили рух усіх тролейбусних маршрутів. Станом на 14.45 год., у місті повноцінно працювало дев’ять з десяти тролейбусних маршрутів: це №№ 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 38. А після 15:00 відновили роботу останнього маршруту - № 27.

 

 

У ЛКП «Львівелектротранс» попереджають, що деякі трамваї та тролейбуси, які йдуть поза графіком, можуть не відображатись на маршрутній мережі, якщо перевіряти розташування транспорту через інтернет-ресурси.

 

«Слід розуміти, що система відображення рухомого складу підприємства на маршрутній мережі на інтернет ресурсах відображаються за допомогою протоколу Google GTFS, у який входить алгоритм відображення +-30 хв відхилення від графіку», – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що через негоду у Львові, що почалася в ніч з 9 на 10 грудня, обледеніла уся контактна мережа електротранспорту, протяжністю 270 км. Як наслідок – у місті зупинилися трамваї та тролейбуси. Повноцінну роботу трамваїв вдалось відновити у середу, а тролейбусів – сьогодні. 

 

16.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
295-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському й Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших – стримувати дії підрозділів ЗСУ
15.12.22 | | Україна
Здійснити місію
Віта Сусак
До 100-ліття Володимира Поповича, невтомного спасителя памʼяті про українських художників на еміграції та їхніх творів
14.12.22 | | Минуле
294-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Гряниківки Харківщини, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
14.12.22 | | Україна
293-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Новоселівськи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Червонопопівки Луганщини і Верхньокам’янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки і Мар’їнки Донеччини
13.12.22 | | Україна
Дискретний шарм пабліситі
Юрко ТИМЧУК
Діяти для піднесення власного престижу та популярності й формування позитивного іміджу (визначення терміну «пабліситі») варто делікатно. Щоб не вийшло, як у Шуфрича
12.12.22 | | Україна
Лункі удари пам’яті
 Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22 | | Штука
292-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
12.12.22 | | Україна
Держава смертежерів
Віталій Портников
Їм навіть здатися не можна: або ти їх переможеш, або вони знищать тебе. Вони харчуються смертю і не бачать жодних інших ходів на шахівниці
11.12.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.