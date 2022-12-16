У Львові врешті відновили рух усіх тролейбусних маршрутів.

У Львові повністю відновили рух усіх тролейбусних маршрутів. Станом на 14.45 год., у місті повноцінно працювало дев’ять з десяти тролейбусних маршрутів: це №№ 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 38. А після 15:00 відновили роботу останнього маршруту - № 27.





У ЛКП «Львівелектротранс» попереджають, що деякі трамваї та тролейбуси, які йдуть поза графіком, можуть не відображатись на маршрутній мережі, якщо перевіряти розташування транспорту через інтернет-ресурси.

«Слід розуміти, що система відображення рухомого складу підприємства на маршрутній мережі на інтернет ресурсах відображаються за допомогою протоколу Google GTFS, у який входить алгоритм відображення +-30 хв відхилення від графіку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через негоду у Львові, що почалася в ніч з 9 на 10 грудня, обледеніла уся контактна мережа електротранспорту, протяжністю 270 км. Як наслідок – у місті зупинилися трамваї та тролейбуси. Повноцінну роботу трамваїв вдалось відновити у середу, а тролейбусів – сьогодні.