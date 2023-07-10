На Львівщині відремонтували міст на автошляху до Волинської області.

На трасі Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква завершили ремонт моста через річку Болотня поблизу населеного пункту Сілець. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області. Від сьогодні, 10 липня, рух автомобілів через міст відкритий в обох напрямках.

Дорожники відзначають, що ця траса має високе соціальне значення для Львівської та Волинської областей. Дорога не лише з’єднує між собою два регіони, це також туристичний напрямок, оскільки є маршрутом до Шацьких озер та до Жовківського замку.

Переправу було зведено у 1960 році, а 1975-го проведено реконструкцію споруди. Відтоды жодних робіт із капітального ремонту чи реконструкції не проводили.

"Через суттєве навантаження на міст впродовж 48 років відбулося руйнування та розходження балок, деформація опор, пошкодження перильного та бар’єрного огородження. Крім цього, на мості була відсутня належна гідроізоляція, без якої споруда у високому вологому середовищі зазнає швидкого руйнування. Після проведення фахівцями відповідного обстеження 30-метрової споруди виявлено, що міст є обмежено працездатний та перебуває у ІV експлуатаційному стані", – розповів Олег Береза, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Під час ремонтних робіт фахівці посилили балки прогонової будови та відновили захисний шар, встановили підпірну стінку, влаштували накладну, а також перехідні плити. Також облаштували тротуари, огородження, нанесли розмітку та встановили дорожні знаки.