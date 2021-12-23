У львівське депо прибув другий п'ятисекційний трамвай «Електрон».

Сьогодні вночі, 23 грудня, у депо ЛКП «Львівелектротранс» на вул. Городоцькій у Львові прибув новий п'ятисекційний трамвай «Електрон». Про це повідомили у пресслужбі концерну.

Зазначено, що новий трамвай довжиною 30,2 метра, має широкі двері та низький рівень підлоги вагонів, що дозволить прискорити швидкість посадки - висадки пасажирів.

Тепер фахівці проводитимуть його випробовування та тестування ходових характеристик та гальмівних систем.

Це - другий з десяти п’ятисекційний трамваїв «Електрон», закуплених за кошти від Європейського інвестиційного банку. Ще один такий трамвай ЛКП «Львівелектротранс» передадуть до кінця цього тижня, та ще сім у 2022 році.

Перший п’ятисекійний трамвай у Львові, отриманий 10 грудня, вже активно проходить тестування на трамвайних маршрутах, його пробіг на сьогодні - 60 км.

Нагадаємо, електротранспорт купили за кошти ЄІБ завдяки участі Львова в проєкті «Міський громадський транспорт України». Відповідно до нього, місто отримало 12 мільйонів євро на закупівлю десяти п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/concernelectron