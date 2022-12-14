У Львові не курсують тролейбуси уже чотири доби. Рух трамваїв відновили.

Унаслідок негоди у місті обледеніла уся контактна мережа електротранспорту протяжністю 270 км. Станом на сьогодні всі трамвайні маршрути відновлили, однак тролейбуси поки ще не курсують. Наразі контактну мережу електротранспорту продовжують очищати від заледеніння.

Як пояснили у «Львівелектротранс» для механічного очищення тролейбуса потрібно вдвічі більше часу, оскільки у нього два контактних провода. Зокрема, «спецчастини» у трамвая та тролейбуса мають різне місце розташування. У трамвая – це колія, а у тролейбуса усі спецчастини фізично є на контактній мережі і вони теж заледеніли.

«Попри механічну очистку, до цього процесу «залучені» трамваї та тролейбуси. Тобто вже четверту добу, разом із працівниками, які сплять по 2-3 години, наші «ветерани» тролейбуси та трамваї «палять» лід. Тут слід розуміти, що трамвай важчий та має більше шансів «зловити» контакт через колію. Тоді як тролейбус легший, а, найосновніше, має мати повний контакт із двома дротами контактної мережі одночасно. Ось тому трамвайні мережі очистили швидше», – зазначила речниця ЛКП «Львівелектротранс» Ольга Бачинська.

За словами начальника управління транспорту ЛМР, відновлювати рух тролейбусних маршрутів розпочнуть завтра, 15 грудня.