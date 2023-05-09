У Львові запропонували пересунути пам'ятник Міцкевичу.

 

У Львові на комісії транспорту, зв’язку та міської мобільності запропонували пересунути пам'ятник Адаму Міцкевичу на 1,5 м. Відповідні моделювання представив (дивитися з 53:08 хвилини) директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львова Олег Забарило.

 

 

Зокрема, 8 травня «Львівавтодор» презентував кілька варіантів моделювання покращення транспортних потоків довкола площі Адама Міцкевича. В одному із варіантів пропонується пересунути пам'ятник Адаму Міцкевичу. 

 

«…Був би хорошим четвертий варіант на фоні всіх попередніх. Він забезпечує дві смуги від Оперного театру, плюс третя автобусна. Ще пропонується дві смуги в напрямку проспекту Свободи, які могли би бути забезпечені, якщо посунути на 1,5 метра пам’ятник. Але це пам’ятка національного значення..., ми проаналізували зі своєї точки зору транспорту, однак ще є багато юридичних моментів», – сказав Олег Забарило.

 

З подальшого спілкування членів комісії стає зрозуміло, що йдеться, дякувати Богу, не про саму скульптурну групу пам'ятника Міцкевичу, а про хідник та сходи навколо нього. Зрештою, такий варіант вирішення траспортного питання з точки зору збереження архітектурного обличчя міста виглядає трохи менш дико. 

 

Нагадаємо, що у Львові планують реконструювати площу Міцкевича, ліквідувавши ділянку для руху транспорту. Одну смугу перенесуть як додаткову перед пам’ятником, а замість неї, де зараз автостоянка та смітники, хочуть облаштувати пішохідну зону. При цьому заплановано підземний паркінг, що теж є, м'яко кажучи, дуже спірною ідеєю

 

09.05.2023

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