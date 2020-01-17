СБУ підозрює, що у Дрогобичі чиновники розтратили з бюджету «сміттєві» гроші.

 

Служба безпеки України викрила керівництво комунального підприємства в Дрогобичі, яке організувало механізм розтрати бюджетних коштів, виділених на утилізацію відходів. Цим було спричинено екологічну небезпеку в регіоні, – повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

 

Фото: facebook.com/pg/SBULviv

 

Співробітники СБУ провели обшуки у службових і нежитлових приміщеннях комунального підприємства, де виявили та вилучили фінансову й бухгалтерську документацію, яка доводить проведення оборудки.

 

Фото: facebook.com/pg/SBULviv

 

За інформацією слідства, 39-річний директор комунального підприємства Дрогобицької міської ради оформлював витрати за послуги з вивезення сміття, якого насправді не вивозили. Внаслідок цього збитки за начебто утилізоване сміття становили понад 1 млн грн, – повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Фото: facebook.com/pg/SBULviv

 

Окрім того, посадовець замість того, щоб запустити сміттєсортувальну лінію, дав вказівку складувати відходи на території, облаштованій під цю лінію, якої фактично не було. Відтак було завдано шкоди не лише бюджету, а й природі.

 

Так, у листопаді 2019 року Державна екологічна інспекція у Львівській області склала протокол щодо порушень експлуатації земельної ділянки. Згідно з цим документом, на ділянці виявили перевищення вмісту низки забруднювальних речовин: цинку, фосфору, свинцю, нітратів, хлоридів. Тепер екоінспекція рахує суму збитків, завданих унаслідок забруднення земель, яких заподіяло комунальне підприємство Дрогобицької міськради.

 

Триває розслідування, кримінальне проводження відкрито за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Після проведення низки експертиз буде вирішено питання про оголошення фігурантам підозр. Наразі ж слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

 

17.01.2020

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