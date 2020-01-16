"Зніміть дурепу": Конґрес оприлюднив переписку партнера Джуліані з Луценком.

Затриманий у США бізнесмен Лев Парнас, партнер Рудольфа Джуліані, домагався посередництва перших осіб української влади в інтересах виборчої кампанії Трампа.

Про це свідчить листування Парнаса з колишнім очільником ГПУ Юрієм Луценком, головою МВС Арсеном Аваковим, нинішнім керівником СБУ Іваном Бакановим, помічниками президента України Сергієм Шефіром та Андрієм Єрмаком. Листування оприлюднила Палата представників США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа. Огляд кореспонденції подає українське видання NV.ua.

Лев Парнас – уродженець Одеси та громадянин США – в 2019 році виступав у ролі українського посередника Рудольфа Джуліані, адвоката Трампа. Джуліані шукав контактів з українськими чиновниками та оточенням Володимира Зеленського, щоб допомогти Трампу знайти в Україні компромат на родину Джо Байдена – його головного конкурента на виборах 2020 року

10 жовтня 2019 року Парнаса заарештували в США разом з Ігорем Фруманом, ще одним партнером Джуліані – вихідцем з СРСР.

Судячи з оприлюднених документів, Парнас листувався з українськими чиновниками в інтересах Джуліані та Трампа в месенджері WhatsApp.

Найбільша частина оприлюдненого листування Льва Парнаса – переписка з Юрієм Луценком, позначеного в месенджері як Ura Lusenka.

Луценко намагався домогтися звільнення посла США в Україні Марі Йованович, розповідаючи Парнасу про її невдоволення суддями Верховного суду та горезвісний "список недоторканних" активістів. Існування цього списку Йованович багаторазово спростовувала.

"Просто якщо ви не приймаєте рішення по мадам, ви ставите під сумнів усі мої заяви. У тому числі по Б[айдену?]", – скаржився Луценко 22 березня року.

"У мене успішно рухається справа по Злочевському. Є свідчення про перерахування Б. І тільки ви не можете зняти одну дурепу", – жалівся Луценко 26 березня.

"Вона не проста дурепа, повір мені. Ну, нікуди вона не дінеться", – відповідав йому Парнас.

Перед другим туром президентських виборів Луценко організував Парнасу зустріч з Аваковим і розповів про коло довірених осіб тоді ще кандидата у Президенти Зеленського.

З листування з Луценком очевидно, що Парнас був обізнаний із контактами оточення Трампа з українською стороною та із дипломатичними планами Білого дому.

З очільником МВС Арсеном Аваковим Парнас також спілкувався "на ти", називаючи його "мій друг", домовлявся про контакти та скаржився, що втратив зв’язок з помічником Зеленського Сергієм Шефіром.

"Привіт. Все норм. Сидимо у Пр[езидента]. Завтра поговоримо", – писав міністр внутрішніх справ у одному з повідомлень Парнасу.

Крім того, Парнас домагався посередництва Авакова в організації візиту Джуліані до Києва.

"Ми готуємо поїздку в Україну, там будуть деякі люди з Конгресу, Джуліані. Я хотів би, щоб ти був головним в організації цієї поїздки, так що я тобі пізніше подзвоню", – писав Парнас 2 травня.

Посередник Джуліані також багаторазово надсилав Авакову матеріали з лояльних Трампу американських ЗМІ про можливі зловживання з боку сина Байдена на посаді члена наглядової ради компанії Burisma.

Парнас контактував зі Сергієм Шефіром у травні 2019-го року, спочатку представившись йому другом Рудольфа Джуліані та намагаючись організувати зустріч Джуліані в Києві з представниками новообраного президента Зеленського.

До цього прохання він доклав скріншот листа Джуліані на адресу Зеленського та зазначив, що вже передав його Авакову.

Уже після того, як Джуліані скасував свій травневий візит, Парнас і Шефір зустрілися в Києві, проте незабаром після цього Шефір перестав виходить на зв’язок з посередником Джуліані. Парнас чекав від нього якоїсь" "інформації" та намагався відновити зв’язок з Шефіром через Авакова.

Як і у випадку з Шефіром, Парнас вийшов на контакт з Іваном Бакановим у травні 2019-го, через короткий час після перемоги Володимира Зеленського на виборах Президента України.

Баканов на той момент перебував не в Україні, проте Парнас просив його надати контакт" когось іще близького до Зеленського", щоб організувати зустріч Джуліані з новою владою в Україні.

"Дай, будь ласка, знати, коли буде зручно зустрітися, щоб я міг організувати ще одну зустріч сьогодні", – писав Парнас Андрію Єрмаку 25 вересня 2019-го, в розпал українсько-американського скандалу.

Єрмак уточнив, чи йде мова про зустріч "з нашим другом" – на це Парнас відповів ствердно.

Крім свого листування, Лев Парнас передав Палаті представників особисті нотатки, які можуть свідчити про спроби оточення Трампа чинити тиск на Україну.

"Парнас підготував рукописні нотатки на канцелярському папері готелю Ritz-Carlton у Відні, які, вочевидь, прямо стосуються президентської схеми, спрямованої на те, щоб змусити Україну оголосити про розслідування, корисне для його [Трампа] кампанії переобрання. Адвокат Парнаса підтвердив, що нотатки були написані його клієнтом", – йдеться в повідомленні розвідувального комітету.

На одній з таких нотаток Парнас написав два пункти: "Змусити Зеленського публічно оголосити, що справа Байдена буде розслідуватися; почати комунікацію із Зеленським без (Пінчука або Коломойського)".

У телефоні Парнаса був скріншот листа Джуліані на адресу Зеленського, датований 10 травня 2019 року. У ньому Джуліані стверджує, що є адвокатом Трампа і представляє його не як президента США, а як приватну особу. Він також говорить, що має до Зеленському особливе прохання і просить про особисту зустріч.

Надалі Парнас наполегливо намагався організувати зустріч Джуліані із Зеленським. Зокрема, 3 липня він написав адвокату Трампа, що летить до Відня, щоб "спробувати дістати для нас містера З.".