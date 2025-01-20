Байден превентивно помилував осіб, яким загрожувала помста Трампа.

Йдеться передовсім про генерала Марка Міллі, колишнього головного інфекціоніста країни Ентоні Фаучі та ексконґресвумен Ліз Чейні.

Джо Байден і Марк Міллі

Джо Байден, який залишає посаду президента США у понеділок, 20 січня, за кілька годин до інавґурації Дональда Трампа превентивно помилував кількох високопосадовців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Під президентське помилування потрапили: колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі (Mark Milley), колишній головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі (Anthony Fauci), а також члени та співробітники Комітету Палати представників, які розслідували штурм Капітолію у січні 2020 року, зокрема ексконґресвумен-республіканка Ліз Чейні (Liz Cheney), яка виступала за імпічмент Трампа. Тим самим Байден намагається перешкоджати «політично вмотивованому переслідуванню» щодо цих осіб з боку адміністрації новообраного президента.

«Помилування не слід помилково вважати визнанням того, що хтось з цих осіб вчинив правопорушення, так само як і помилування не слід хибно тлумачити як визнання провини за якесь правопорушення. Це виняткові обставини, і я не можу із чистим сумлінням нічого не робити. Навіть коли люди не зробили нічого поганого, і насправді вчинили правильно, і зрештою будуть виправдані. Але вже сам факт розслідування чи судового переслідування може завдати непоправної шкоди репутації та фінансовому стану цих осіб», — сказав Джо Байден у своїй заяві.

Байден запевнив, що помилувані особи «служили нашій нації з честю та відзнакою і не заслуговують бути об’єктами необґрунтованого та політично вмотивованого судового переслідування».

Дональд Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово заявляв про намір притягнути до судової відповідальності своїх опонентів. Передовсім він обіцяв помститися Ліз Чейні, яку назвав «зрадницею» за її активну роль у керівництві парламентським розслідуванням нападу на Капітолій шостого січня 2021 року.