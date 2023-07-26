Байденові загрожує процедура імпічменту.

Спікер Палати представників пригрозив президентові розслідуванням щодо фінансових зловживань його родини.

Спікер Палати представників Конґресу США Кевін Маккарті (Kevin McCarthy) погрожує ініціювати розслідування з можливістю запустити процедуру імпічменту президента Джо Байдена. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Маккарті обіцяє вдатися до такого кроку, якщо Білий дім не надасть документів, які запросили комітети Палати представників, що ведуть розслідування щодо президента та його родини.

Три комітети в контрольованій республіканцями Палаті представників розслідують звинувачення у фінансових порушеннях з боку Джо Байдена, його сина Гантера та інших членів сім'ї президента. У Білому домі ці звинувачення назвали «шаленою теорією змови».

«Прямо зараз відповідні комітети продовжують розслідування. Якщо урядові відомства позбавлять нас можливості отримати інформацію, яку ми запитуємо, це призведе до розслідування можливості імпічменту», — заявив Кевін Маккарті у розмові з журналістами.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre) так відреагувала на закиди республіканців у Конґресі: «Він [президент] зосереджений на [проблемах, які хвилюють] сім'ї американців, але вони [республіканці] хочуть фокусуватися на його сім'ї. Вони можуть робити все, що забажають, але ми не відволікатимемося на це».

Нагадаємо, що республіканці в Палаті представників почали обговорювати ідею імпічменту Байдена зразу ж після того, як отримали незначну більшість у нижній палаті Конґресу на листопадових виборах. Дехто з конґресменів-республіканців також закликав провести голосування, щоб визнати незаконними обидва імпічменти колишнього президента Дональда Трампа.