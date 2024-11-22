Трамп поміняв номінанта на посаду генпрокурора США.

Замість попереднього висуванця зі заплямованою репутацією, тепер на посаду претендуватиме експрокурорка Флориди Пем Бонді

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про висунення колишньої прокурорки Флориди Пем Бонді (Pam Bondi) як претендентки на посаду генерального прокурора. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Генпрокурор у США також традиційно очолює міністерство юстиції.

Трамп оголосив про свій вибір у соціальних мережах, похваливши Бонді за прокурорський досвід та відзначивши її жорсткість у боротьбі зі злочинністю, коли та стала першою жінкою на посаді генерального прокурора Флориди.

Напередодні, 21 листопада, попередній висуванець Трампа – конґресмен Метт Ґетц (Matt Gaez) – взяв самовідвід, оскільки зіткнувся з протидією з боку сенаторів-республіканців на тлі звинувачень у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої. Комітет з етики Палати представників Конґресу розслідує звинувачення на адресу Ґетца у сексуальних зв'язках з 17-річною дівчиною та вживанні заборонених речовин. Той заперечує свою провину.

Кандидатуру Пем Бонді було оголошено приблизно через шість годин після рішення Ґетца.

59-річна Пем Бонді обіймала посаду генерального прокурора штату Флорида з 2011 до 2019 року. Вона входила до комісії Трампа з боротьби з опіоїдами та наркозалежністю під час його першого президентського терміну.

Бонді також входила до складу адвокатської команди Трампа під час першого імпічменту, коли його звинувачували в тиску на Україну шляхом затримки військової допомоги з метою ініціювати розслідування корупційних дій його суперника, нинішнього президента Джо Байдена.

Останнім часом Бонді очолювала юридичний підрозділ Інституту політики America First, правоконсервативного аналітичного центру, який тісно співпрацював з кампанією Трампа, допомагаючи формувати політику для його майбутньої адміністрації.

Фахове резюме Бонді відчутно контрастує з резюме Ґетца, який не має традиційного досвіду роботи в прокуратурі, і який, ймовірно, зіткнувся б з опором з боку демократів і деяких республіканців у Сенаті.