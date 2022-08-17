Ліз Чейні пообіцяла зробити все, щоб Трамп не став президентом.

Вона навіть розглядає можливість самій поборотися за посаду глави Білого дому.

Членкиня Палати представників Конґресу від Республіканської партії Ліз Чейні (Liz Cheney) заприсяглася зробити все можливе, щоб не допустити обрання Дональда Трампа на посаду президента у 2024 році. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Я зроблю усе можливе, щоб не допустити Дональда Трампа до Овального кабінету… Я вважаю, що Трамп продовжує становити дуже поважну загрозу та ризик для нашої країни. І я думаю, що буде потрібний широкий та єдиний фронт республіканців, демократів і незалежних, щоб не допустити його обрання», – заявила Чейні в коментарі каналу NBC у середу, 17 серпня.

Чейні повідомила, що незабаром ухвалить рішення про те, чи вона сама балотуватиметься в президенти. «Я розглядаю таку можливість і ухвалю рішення найближчими місяцями», – запевнила вона. Заява Чейні пролунала після того, як у вівторок, 16 серпня, вона програла праймеріз Республіканської партії у Вайомінгу суперниці, яка є відданою прихильницею Трампа, – Гаррієт Гаґеман (Harriet Hageman). Поразка Чейні символізує перемогу колишнього президента в його кампанії з усунення від влади республіканців, які підтримали його імпічмент.

Ліз Чейні є донькою колишнього віцепрезидента республіканця Діка Чейні, а також різким критиком Трампа. Вона зіграла важливу роль у розслідуванні Конґресом нападу на Капітолій шостого січня 2021 року. Програвши праймеріз, Чейні заявила, що не бажає «підтримувати брехню президента Трампа про вибори 2020 року».

«Для цього я мала підтримати його (Трампа, – ред.) зусилля з розхитування нашої демократичної системи й атаку на основи нашої країни. Це був шлях, яким я не могла і не хотіла йти», – заявила Чейні своїм прихильникам.

Трамп, який натякнув, що балотуватиметься у президенти 2024 року, ще раніше публічно заявив про намір покласти край кар'єрі Чейні в Конґресі. Нагадаємо, що вона стала однією з 10 республіканців у Палаті представників, які в 2021 році виступили за імпічмент Трампа.