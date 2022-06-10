Комісія Конгресу США звинуватила Трампа в підбурюванні до штурму Капітолію.

Заворушення 6 січня 2021 названо спробою державного перевороту.

 

 

У четвер, дев’ятого червня, через майже півтора року після сумнозвісного нападу на Капітолій, у Вашінґтоні розпочалася серія публічних слухань, за результатами яких спеціально створений комітет Конґресу США подасть американському народу свої висновки про те, що сталося. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, у перший день роботи Комісія з розслідування штурму будівлі Конґресу поклала головну відповідальність за заворушення у Вашінґтоні шостого січня 2021 року на тодішнього президента Дональда Трампа.

 

«6 січня стало кульмінацією спроби державного перевороту, зухвалої спроби повалити уряд. Насильство не було випадковістю. Це була остання спроба Трампа», – заявив голова комісії, конґресмен-демократ Бенні Томпсон (Bennie Thompson) на відкритті першого раунду публічних слухань.

 

Заступник голови слідчої комісії республіканка Ліз Чейні (Liz Cheney) констатувала: «Президент Трамп закликав натовп, зібрав його і підпалив полум'я цього нападу». Конґресменка нагадала, що саме Трамп нацьковував натовп, зокрема нарікаючи на свого віцепрезидента Майка Пенса за те, що той не забажав перешкодити оголошенню перемоги Джо Байдена. «Чуючи скандування бунтівників “повісити Майка Пенса”, президент відповів таким сентиментом: “Ну, можливо, наші прихильники мають правильну ідею”», – розповіла Ліз Чейні.

 

У рамках першого із шести запланованих засідань, яке транслювалося у прямому телеетері, у полі зору комісії перебували найважливіші радники та члени родини Трампа. На слухання були також запрошені двоє свідків – поліціянтка Керолайн Едвардз (Caroline Edwards), яка отримала в ході заворушень черепно-мозкову травму, й оператор Нік Куестед (Nick Quested), який знімав правих екстремістів із угруповання Proud Boys. Конґресмени продемонстрували відеозаписи та покази доньки Трампа Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера (Jared Kushner), колишнього віцепрезидента США Майка Пенса та генпрокурора Вільяма Барра (William Barr).

 

Примітно, що члени штабу Трампа, включно з його донькою Іванкою, заперечували помилкові твердження колишнього президента про евентуальне шахрайство на виборах. Те саме зробила раніше і ціла низка суддів, чиновників та членів адміністрації Трампа. Тимчасом сам Дональд Трамп досі не відмовився від тверджень про те, що його поразка на президентських виборах 2020 року стала результатом масштабного шахрайства.

 

За результатами першого дня слухань слідча комісія дійшла висновку, що тодішній президент несправедливо висунув звинувачення у шахрайстві на виборах, заохочував бунт замість того, щоб вгамувати натовп, і вдавався до корупції, щоб залишитися на посаді президента.

10.06.2022

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