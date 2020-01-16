Затриманим посадовцям «Галсільлісу» обрали запобіжний захід.


Суд обрав запобіжний захід затриманим днями директорові лісогосподарського підприємства «Галсільліс» Володимирові Мельнику та його безпосередньому підлеглому, директорові Яворівського ДЛГП «Галсільліс» Романові Суховичу. Обом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Львівському слідчому ізоляторі з альтернативою внесення застави: для Мельника – в розмірі 1 051 000 грн, для Суховича – в розмірі 168 160 грн, – повідомили в УСБУ Львівщини.

 

 

За підсумками досудового розслідування, директора ОКС ЛГП «Галсільліс» та директора Яворівського ДЛГП «Галсільліс» затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили їм підозру у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачено ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди), ч. 1 ст. 369 (Давання хабара) Кримінального кодексу України.

 

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила керівництво обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» на організації незаконного продажу деревини та системному отриманні неправомірної вигоди.

 

Так відбувалося затримання. Фото: facebook.com/SBULviv

Як повідомили в СБУ, оперативники спецслужби встановили, що посадовці зобов’язали керівників дочірніх лісгоспів незаконно отримувати кошти від продажу лісу, зокрема необлікованого. Підлеглі сплачували щомісячну «данину» керівництву з кожного реалізованого кубометра деревини. Крім того, для нелегального збуту деревини до звітної документації підприємств вносили недостовірні відомості про кількість заготовленої та реалізованої продукції, її різновиди та санітарний стан. Зловмисники також створювали штучний дефіцит деревини для завищення її вартості, а різницю, не відображену в офіційній документації, привласнювали. За попередніми даними, протягом 2019 року лише організатор оборудки отримав від підпорядкованих йому керівників лісгоспів неправомірну вигоду на суму понад 5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали очільника підприємства «Галсільліс» і керівника дочірньої структури після того, коли вони отримали чергову суму неправомірної винагороди.

 

16.01.2020

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