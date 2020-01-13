Керівництво «Галсільлісу» організувало нелегальний продаж деревини – СБУ.


Керівництво обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» спіймали на організації масштабної корупційної мережі. Посадовці організували незаконний продаж деревини та системно отримували неправомірну вигоду від таких оборудок. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

 

 

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці зобов’язали керівників дочірніх лісгоспів незаконно отримувати кошти від продажу лісу, в тому числі необлікованого. Підлеглі сплачувати щомісячну «данину» керівництву з кожного реалізованого кубометра деревини. Крім того, для нелегального збуту деревини до звітної документації підприємств вносили недостовірні відомості про кількість заготовленої та реалізованої продукції, її різновиди та санітарний стан», – зазначено в повідомленні УСБУ Львівщини.

 

Як стверджують в СБУ, «ділки» також створювали штучний дефіцит деревини, щоб завищити її вартість. Різницю ж, не відображену в офіційній документації, привласнювали. За попередніми даними, протягом 2019 року лише організатор оборудки отримав від підпорядкованих йому керівників лісгоспів понад 5 мільйонів гривень.

 

Правоохоронці затримали одного з очільників підприємства «Галсільліс» і керівника дочірньої структури сьогодні, 13 січня, у Львові – після того, як вони отримали чергову суму неправомірної винагороди.

 

Правоохоронці задокументували отримання коштів у сумі 17 800 гривень і 300 доларів США, які керівник отримав від свого підлеглого. Ці гроші він передав посадовцю як частину суми, вирученої від протиправного збуту необлікованої деревини, – зазначають у поліції Львівщини.

 

 

Раніше оперативники спецслужби задокументували низку інших фактів одержання хабарів посадовцями.

 

Кримінальне проводження відкрили за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 369 (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду службовій особі), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статті – до десяти років позбавлення волі.

 

Тепер вирішують питання щодо оголошення про підозру у вчиненні злочинів одному з керівників «Галсільліс» і ще кільком посадовцям вищого керівного складу дочірніх лісогосподарських підприємств.

 

13.01.2020

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