Поліцейські зі Львівщини організували наркобізнес.


На Львівщині затримали двох поліцейських, яких підозрюють в організації механізму розповсюдження та збуту наркотиків. Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

 

Фото: lviv.gp.gov.ua

 

Заступник начальника одного з райвідділів поліції та оперуповноважений цього самого відділу спонукали наркозалежного мешканця області до торгівлі наркотиками та психотропними речовинами. «Стимулювали» чоловіка, який до всього ще й мав судимість, погрозами і шантажем.

 

Фото: lviv.gp.gov.ua

 

Посередник отримував наркотики (амфетамін і канабіс) від поліцейських і перепродував. Після цього «звітував» – надавав поліцейським інформацію про покупців, а відтак «правоохоронці», зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували «результати» роботи відділу.

 

Правоохоронці затримали обох поліцейських, коли ті в автомобілі інструктували посередника та передавали йому чергову партію наркотиків. Вилучені речовини скерували на експертизу.

 

Фото: lviv.gp.gov.ua

 

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області, невдовзі затриманим оголосять підозри й оберуть запобіжні заходи. Їм інкримінують ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

12.02.2020

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