Поліцейські зі Львівщини організували наркобізнес.



На Львівщині затримали двох поліцейських, яких підозрюють в організації механізму розповсюдження та збуту наркотиків. Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України у Львівській області.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Заступник начальника одного з райвідділів поліції та оперуповноважений цього самого відділу спонукали наркозалежного мешканця області до торгівлі наркотиками та психотропними речовинами. «Стимулювали» чоловіка, який до всього ще й мав судимість, погрозами і шантажем.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Посередник отримував наркотики (амфетамін і канабіс) від поліцейських і перепродував. Після цього «звітував» – надавав поліцейським інформацію про покупців, а відтак «правоохоронці», зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували «результати» роботи відділу.

Правоохоронці затримали обох поліцейських, коли ті в автомобілі інструктували посередника та передавали йому чергову партію наркотиків. Вилучені речовини скерували на експертизу.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області, невдовзі затриманим оголосять підозри й оберуть запобіжні заходи. Їм інкримінують ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.