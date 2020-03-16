Інспекторку Галицької митниці спіймали на систематичному хабарництві.

 

Співробітники Служби безпеки України на Львівщині затримали посадовицю митного поста «Рава-Руська» на систематичному вимаганні неправомірної вигоди від автовласників. Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області.

 

 

За версією слідства, головна державна інспекторка налагодила корупційний механізм митного оформлення транспортних засобів. Вона сприяла швидкому й безперешкодному розмитненню автомобілів, які перетинали державний кордон. «Програма лояльності» коштувала тисячу гривень із кожного автомобіля. У середньому щодня через пост проходить до 100 автівок, – додали в СБУ.

 

 

Правоохоронці затримали посадовицю після отримання чергового хабара в розмірі 5 тисяч гривень за розмитнення кількох транспортних засобів. Під час обшуків на її робочому місці виявили 30 тисяч у гривневому еквіваленті, які жінка встигла «заробити» за кілька годин. Вдома в інспекторки вилучили 220 000 гривень у різній валюті – ймовірно, отримані незаконним шляхом.

 

Усі фото: facebook.com/SBULviv

 

У межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ інспекторці повідомили про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А слідчі з’ясовують, чи були причетні до корупційної діяльності інші посадовці митного поста.

 

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