Уряд Росії подав у відставку. Мєдвєдєв піде з поста прем'єра.

 

Прем'єр-міністр РФ Дмітрій Мєдвєдєв вважає, що, на фоні оголошених президентом Росії Владіміром Путіним пропозицій про зміну конституції, уряд має подати у відставку. Про це він повідомив в ході зустрічі президента Володимира Путіна з урядом Росії.

 

 

ТАСС дослівно цитує заяву Дмітрія Мєдвєдєва:

"Ці зміни, коли вони будуть прийняті, за всією вірогідністю, і це буде зроблено після обговорення, як це було сказано, вони внесуть суттєві зміни не тільки в цілу низку статей конституції, але і в цілому в баланс влади, влади виконавчої, законодавчої влади, судової влади. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення, і в цих умовах, я вважаю, що було би правильно, щоб, відповідно до статті 117 Конституції РФ, уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку".

 

Стаття 117 Конституції РФ гласить, що "Уряд Російської Федерації може подати у відставку, яка приймається або відхиляється президентом Російської Федерації". Путін прийняв відставку і запропонував Мєдвєдєву зайняти пост заступника голови Ради безпеки Росії. До формування нового уряду Мєдвєдєв також залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра.

 

 

В нинішньому зверненні до Федеральних Зборів Путін оголосив про радикальну конституційну реформу, тези якої зводяться до таких пунктів:

— Обиратися президентом Росії зможуть люди, які прожили в країні не менше як 25 років і ніколи не мали іноземного громадянства або виду на проживання.

— Глави регіонів РФ, члени парламенту, уряду і судді теж не можуть мати документи, що дозволяють постійно жити на території іншої держави.

— Норму про те, що одна і та ж людина не може займати пост президента більше двох термінів поспіль, можна змінити.

— Прем'єр-міністра, його заступників і міністрів повинна затверджувати Держдума.

— Президент не зможе відхиляти затверджені Держдумою кандидатури, але зможе звільняти прем'єра, його заступників і міністрів.

— При призначенні глав силових органів і регіональних прокурорів президент зобов'язаний буде радитися з Радою Федерації.

— На території Росії вимоги міжнародних договорів "діятимуть тільки в тій частині, в якій вони не суперечать Конституції".

— Стосовно всіх цих поправок треба провести всенародне голосування.

 

15.01.2020

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