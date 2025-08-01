Трамп відрядив два атомні субмарини ближче до Росії.

Цей наказ став наслідком погроз експрезидентом РФ Мєдвєдєва завдати по США ядерного удару.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю, першого серпня, наказав розмістити два атомні підводні човни в реґіонах поблизу Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост глави Білого дому в своїй соцмережі Truth Social. Цей наказ, за словами Трампа, став наслідком «провокаційних заяв» експрезидента Росії Дмитра Мєдвєдєва.

«На тлі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Мєдвєдєва, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних реґіонах – на випадок, якщо ці дурні та підбурювальні висловлювання виявляться не просто словами», – написав Трамп.

Американський президент уточнив, що «слова дуже важливі» та «часто призводять до непередбачених наслідків». «Сподіваюся, це не буде один із таких випадків», – додав він.

Нагадаємо, що 28 липня Мєдвєдєв у соцмережі Х вступив у суперечку з американським сенатором Ліндсі Ґремом, який виступає за запровадження санкцій проти Росії. Новий ультиматум Путіну голови Білого дому – скорочення терміну для досягнення домовленостей з Україною з 50-денного до 10-денного – він назвав «загрозою та кроком до війни» між Росією та США. «Кожен новий ультиматум (Трампа – ред.) – це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так експрезидента Джо Байдена називав сам Трамп – ред.)», – написав Мєдвєдєв та нагадав Трампові, що Росія має потужні ядерні ударні можливості

У відповідь Трамп 31 липня в Truth Social назвав економіку Росії «мертвою». Він також закликав Мєдвєдєв – «колишнього президента-невдаху, який вважає, що він все ще президент», – «стежити за своїми словами». «Він заходить на дуже небезпечну територію», – застеріг Трамп.