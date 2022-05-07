В Італії затримали велетенську яхту Путіна.

Належність судна Scheherazade шефу Кремля свого часу довела команда розслідувачів, які є соратниками Олексія Навального.

 

 

Італійська влада в п'ятницю, шостого травня, затримала супер'яхту Scheherazade, яка фактично належить президентові Росії Владімірові Путіну. Про це повідомила італійська газета Corriere della Sera з покликом на інформацію Міністерства економіки та фінансів Італії. За оцінкою сайту SuperYachtFan, судно коштує приблизно 700 мільйонів доларів.

 

140-метрову яхту було затримано в порту Маріна-ді-Каррара в Тоскані. Указ про її затримання підписав  міністр економіки та фінансів Італії Даніеле Франко (Daniele Franco). У повідомленні міністерства не вказано, хто є власником яхти Scheherazade. Італійська влада лише стверджує: розслідування, проведене фінансовою поліцією, засвідчило, що судно мало «значні економічні та ділові зв'язки» з високопосадовцями в російському уряді та особами, які перебувають під санкціями Європейської Унії. «Яхту буде затримано до ухвалення Євроунією рішення про її арешт та внесення фактичного власника до списку санкцій», – йдеться у пресрелізі італійського відомства.

 

Формально Scheherazade зареєстрована на Кайманових островах та належить офшорній компанії Bielor Asset Limited, бенефіціар якої невідомий. У березні італійська газета La stampa повідомила з покликом на джерела в італійських правоохоронних органах, що офіційний власник яхти – колишній глава «Роснефти» Едуард Худайнатов.

 

Утім соратники російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває за ґратами, у березні цього року довели, що фактичним власником судна є Володимир Путін. Вони опублікували розслідування, в якому змогли наочно встановити зв'язок яхти з Кремлем. Вивчивши список екіпажу яхти, розслідувачі виявили, що його члени, окрім капітана, – громадяни Росії. Половина їх виявилися пов'язаними з Федеральної службою охорони Росії.

 

«Не можемо придумати кращого доказу того, що ця яхта належить Путіну. Навіть в Італії, за тисячі кілометрів від Москви, на ній працюють люди, які офіційно вважаються охоронцями та особистим персоналом Путіна», – прокоментували історію з яхтою автори розслідування.

 

Scheherazade тривалий час залишалася єдиною з 14 яхт завдовжки понад 140 метрів, власника якої публічно не розкривали. На яхті є шість палуб, багато розкішних гостьових кают, спасалон, масажні кабінети, сауни, спортзал. Судно обладнане басейном, який перетворюється на танцпол. Судно обладнане двома гелікоптерними майданчиками та ангаром для гелікоптера. На борту є три каміни: два газові й один дров'яний, це величезна рідкість навіть для супер'яхт.

07.05.2022

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