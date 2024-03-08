Байден закликав Америку допомогти Україні зупинити Росію.

Виступаючи у Конґресі з посланням «Про становище в країні», президент США застеріг, що Путін не зупиниться на Україні.

 

 

Президент США Джо Байден заявив, що Росія «не зупиниться на Україні», якщо їй вдасться перемогти, тож закликав до продовження постачання зброї Києву. «Якщо хтось вважає, що Росія зупиниться в Україні, – я впевнений, що ні. Але Україна може зупинити її, якщо ми підтримаємо Україну і надамо їй зброю», – заявив Байден, виступаючи у Конґресі з посланням «Про становище в країні».

 

Водночас, за його словами, «зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відмовилися від нашого лідерства у світі». «Моє послання президенту Путіну просте. Ми не підемо. Ми не відступимося, я не відступлюся», – запевнив американський лідер, чиї слова цитує інформаційна аґенція Reuters.

 

Байден назвав «обурливими і неприпустимими» слова експрезидента Дональда Трампа про те, що він «дозволить Росії робити все, що та захоче». «Ми маємо зупинити Путіна! Якщо Сполучені Штати покинуть Україну, Україна опиниться в небезпеці, Європа опиниться в небезпеці, світ опиниться в небезпеці», – застеріг Байден. Водночас голова Білого дому наголосив, що на території України не буде американських солдатів.

 

08.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Шевченко: «ЦВІТ»
9 березня у Гарнізонному храмі свв.апп. Петра і Павла — вечір «ЦВІТ», присвячений до дня народження Тараса Шевченка, його поезія лунатиме голосом народної пісні та сучасних композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
07.03.24 | | Штука
743-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 92 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
07.03.24 | | Україна
Музична Шевченкіана в Музеї митрополита Андрея
10 березня о 17.00 у Львові відбудеться поетично-музичний Шевченківський вечір, присвячений пам’яті Кобзаря, із циклу Наталії Ревакович та о. Севастіана Дмитруха «Музичні вечори в музеї митрополита Андрея».
06.03.24 | | Штука
Прем’єра: «Жадан. Я буду твоїми очима»
6-7 березня на сцені «Стрих» театру ім. Заньковецької  –  прем’єра вистави «Жадан. Я буду твоїми очима». В основі сюжету – вірші та проза Сергія Жадана, які  можна назвати «пророчими», – на цьому наголошує режисер вистави, литовець Андріюс Дарела. 
05.03.24 | | Штука
Політика трохи haute couture
Юрко ТИМЧУК
Про фацета, що хоче колонізувати Марс (після того, як він ліквідує НАТО), згадувати не варто – бо і без персонажа, іменем якого названо вулицю в Березані, було багато цікавого
05.03.24 | | Україна
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється  75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.  
04.03.24 | | Штука
Мозок "програмований" вчитися у людей, які нам подобаються
Розуміння коренів поляризації та опору до нових знань з точки зору базових функцій мозку дає змогу глибше зрозуміти складні моделі поведінки
04.03.24 | | Наука
Безпечні звуки надійного міста
Наталія Завісько
Проєкт «Safe and Sound»: музика заспокоює і надихає, розслаблює тіло і захоплює уяву. А ще – стає комунікатором суспільства, об’єднує людей і споріднює їх, огортає відчуттям емоційного затишку і надає сили рухатися далі.
03.03.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.