Байден закликав Америку допомогти Україні зупинити Росію.

Виступаючи у Конґресі з посланням «Про становище в країні», президент США застеріг, що Путін не зупиниться на Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія «не зупиниться на Україні», якщо їй вдасться перемогти, тож закликав до продовження постачання зброї Києву. «Якщо хтось вважає, що Росія зупиниться в Україні, – я впевнений, що ні. Але Україна може зупинити її, якщо ми підтримаємо Україну і надамо їй зброю», – заявив Байден, виступаючи у Конґресі з посланням «Про становище в країні».

Водночас, за його словами, «зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відмовилися від нашого лідерства у світі». «Моє послання президенту Путіну просте. Ми не підемо. Ми не відступимося, я не відступлюся», – запевнив американський лідер, чиї слова цитує інформаційна аґенція Reuters.

Байден назвав «обурливими і неприпустимими» слова експрезидента Дональда Трампа про те, що він «дозволить Росії робити все, що та захоче». «Ми маємо зупинити Путіна! Якщо Сполучені Штати покинуть Україну, Україна опиниться в небезпеці, Європа опиниться в небезпеці, світ опиниться в небезпеці», – застеріг Байден. Водночас голова Білого дому наголосив, що на території України не буде американських солдатів.