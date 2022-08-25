Путін знову шантажує Європу

Кремль сподівається розморозити санкції, заморозивши континент.

Нещодавня спроба енергетичного шантажу Путіна вельми розважила його, то чому би не зробити ще один фінт? Здається, саме так думають у Кремлі, оскільки Росія вдруге за кілька місяців відключає найважливіший газопровід до Європи, викликаючи нову паніку на континенті.

У минулу п'ятницю "Газпром" оголосив, що наступного тижня на три дні відключить газопровід "Північний потік–1" для "позапланового технічного обслуговування". Це основний канал, яким російський газ надходить безпосередньо до Західної Європи, і він і так уже працює лише на 20% потужності. Чергова зупинка на технічне обслуговування минулого місяця викликала побоювання, що Росія перекриє газопостачання Європи раніше, ніж континент буде готовий до такої події. Ціни на газ у понеділок різко зросли, а базовий голландський ф'ючерсний контракт на короткий час досяг 300 євро за мегават-годину, за даними Factset.

Путін продовжує грати в цю гру, бо він продовжує в ній вигравати. Хоча європейські лідери не капітулюють, він сподівається, що зрештою це станеться і вони натиснуть на Київ, щоб той погодився на припинення вогню на умовах Путіна – що припинить війну, яку Росія розпочала в Україні. І припинення постачання газу загострює відносини між західними союзниками. Липнева зупинка "Північного потоку–1" нібито сталася через те, що внаслідок санкцій у Канаді застрягла турбіна. Рішення знайшли – Оттава послабила санкції настільки, щоб можна було відправити турбіну до Німеччини. Путін, мабуть, посміявся досхочу.

Подивимося, якою буде ціна припинення технічного обслуговування. Можливо, Путін також вважає, що він може послабити рішучість Європи і посилити політичну напруженість, просто завчасно нагадавши західним виборцям про те, наскільки вони вразливі до дефіциту енергії. Відключення цього тижня відбувається в той момент, коли Берлін закликає домогосподарства цієї зими знизити температуру в термостатах до 19 градусів за Цельсієм, щоб заощадити паливо.

Вже є припущення, що цього разу газ можуть відключити назавжди – такі ж побоювання висловлювали під час липневого відключення. Але Путін не потребує перекривати кран, щоби створювати політичні проблеми в західних демократіях, – й у нього доти немає стимулу робити це, доки він може отримувати прибуток від продажу газу до Європи. Йому дос0ить час від часу перекривати кран, щоб викликати нове занепокоєння серед своїх супротивників.

Кремль продовжуватиме в тому ж дусі до тих пір, поки Європа не освоїть ширших, зокрема внутрішніх, джерел природного газу або не почне інвестувати в ядерну енергетику. Путін насолоджується цим атракціоном – але Європа може будь-якої миті зіскочити з нього.

Putin Blackmails Europe, Again

Wall Street Journal, 23.08.2022