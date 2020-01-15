В Ірані затримали автора відео з влученням ракети в український літак.

Затриманому можуть висунути звинувачення у завданні шкоди національній безпеці.

 

 

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав людину, котра зняла відеоролик, на якому зображено пуск ракети, яка влучила в український Boeing 737, що належав МАУ і виконував восьмого січня регулярний рейс PS 752  до Києва. Про це подала телерадіокомпанія ВВС з покликом на повідомлення КВІР.

 

За твердженням іранських силовиків затримання було проведено для з'ясуванням обставин інциденту. Вони пообіцяли, що результати цього розслідування будуть пізніше надані громадськості.

 

Не виключено, що затриманому буде висунуто звинувачення, пов'язані зі завданням шкоди національній безпеці. Нагадаємо, що відео з влученням ракети в український літак з'явилося в Twitter міжнародної групи розслідувачів Bellingcat дев’ятого січня.

 

Boeing 737 Міжнародних авіаліній України зазнав аварії восьмого січня через кілька хвилин після старту з летовища імені Імама Хомейні в Тегерані. Загинули всі 176 осіб, котрі перебували на облавку.

 

11 січня КВІР взяв на себе повну відповідальність за обстріл українського пасажирського літака. «Я б вважав за краще померти і не бути свідком такої трагедії», – заявив командир військово-космічної дивізії Аміран Хаджизаде. За його словами, військові прийняли пасажирський літак за крилату ракету і збили його ракетою малої дальності.

15.01.2020

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