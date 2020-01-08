В Ірані розбився літак Міжнародних авіаліній України.

Всі пасажири й члени екіпажу загинули. Володимир Зеленський перервав свій візит до Оману.

У середу, восьмого січня, зранку (орієнтовно о 06:00 за місцевим часом) через кілька хвилин після старту з міжнародного летовища Тегерана розбився Boeing 737, який належить МАУ і виконував регулярний рейс PS 752 до Києва. Про це повідомило державне іранське інформаційне агентство IRNA. За даними РНБО України, на облавку літака у момент катастрофи перебували 176 осіб: 167 пасажирів (з них двоє громадян України, 82 – Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – Німеччини та Британії) і дев’ять членів екіпажу (всі – громадяни України). Ніхто з них не вижив.

Департамент консульської служби МЗС України оперативно опублікував на свій сторінці у Facebook таке повідомлення: «За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково.

У Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії +380 44 238 16 57».

Посольство України в Ірані заявило, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ відкидається. Іранські ЗМІ повідомили, що причиною падіння літака стала несправність в двигуні.

Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Про це повідомили в Офісі президента.

Варто зазначити – авіатроща сталася через кілька годин після того, як іранський Корпус вартових ісламської революції завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку. Йдеться про авіабазу аль-Асад, де дислокуються війська США, а також по базі американських і коаліційних сил в місті Ербілі.