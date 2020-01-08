В Ірані розбився літак Міжнародних авіаліній України.

 Всі пасажири й члени екіпажу загинули. Володимир Зеленський перервав свій візит до Оману.

 

 

У середу, восьмого січня, зранку (орієнтовно о 06:00 за місцевим часом) через кілька хвилин після старту з міжнародного летовища Тегерана розбився Boeing 737, який належить МАУ і виконував регулярний рейс PS 752  до Києва. Про це повідомило державне іранське інформаційне агентство IRNA. За даними РНБО України, на облавку літака у момент катастрофи перебували 176 осіб: 167 пасажирів (з них двоє громадян України, 82 – Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – Німеччини та Британії) і дев’ять членів екіпажу (всі – громадяни України). Ніхто з них не вижив.

 

Департамент консульської служби МЗС України оперативно опублікував на свій сторінці у Facebook таке повідомлення: «За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково.
У Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії +380 44 238 16 57».

 

Посольство України в Ірані заявило, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ відкидається. Іранські ЗМІ повідомили, що причиною падіння літака стала несправність в двигуні.

 

Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Про це повідомили в Офісі президента.

 

Варто зазначити – авіатроща сталася через кілька годин після того, як іранський Корпус вартових ісламської революції завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку. Йдеться про авіабазу аль-Асад, де дислокуються війська США, а також по базі американських і коаліційних сил в місті Ербілі.

08.01.2020

До теми

Хто такі покидьки?
Ірина Степаняк
«Мої родичі та інші покидьки» – ще й добра спроба знову нагадати про те, звідки і хто ми, зревізувати список своїх «соромно», але також і спроба помислити про сучасні політичні та соціальні трансформації, вплетені, знову ж таки, в життєві історії простих людей, які поруч.
07.01.20 | | Штука
На Різдво в Україні…
Юрій Андрухович
...все збувається: Йосиф, яскиня, ясла,  коляда збувається, сіно, свічка.  А проте лише у вертепній скрині,  до якої доступ і вхід крізь вічка,  бо насправді нема яскині. Нині  я, здається, готовий прийти з дарами,  хоч діряво в кишенях, а в небі сіро.  Тут мене ловили вітрини, брами.  Треба їхати. Може, сконає Ірод. 
07.01.20 | | Минуле
Нарід чи чернь?
Улас Самчук
Не все одно, хто як говорить, яким богам                    молиться, які книжки читає. Не все одно,                     якими іменами названі вулиці наших міст,                  не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Ні! А коли все одно,                    то це значить, що все одно для нас,                            хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, а вічно принижена без всяких ідеалів чернь                 
05.01.20 | | Минуле
Прискорювач частинок на кремнієвому чипі
Помістити прискорювач частинок на чип розміром у кілька сантиметрів? Команда дослідників зі Стенфордського університету показала, що це можливо. 
05.01.20 | | Наука
Час бурі
Томаш Галік
Ми чуємо, що на місце комуністичного терору приходить диктатура гомосексуалізму, який є чумою наших часів. Насправді такою чумою є популізм і ксенофобія.
05.01.20 | | Дискурси
Пасястий костюм
Мирослав Трофимук
У школі лишилось лише кількоро дітей. Решта — загули. Бо “хтось” розкидав листівки на штреці. Селом ходив вертеп, а НКВДистам видалося, що Ірод був подібним на Сталіна.
04.01.20 | | Дискурси
Тренди у текстах - 2019
"Якщо хтось на «сорок втором году» не перестав бути блазнем, то це вже назавжди" – підбірка найпопулярніших текстів, опублікованих Z минулого року.
03.01.20 | | Галичина
Бити байдики два тижні – втратиш форму
Навіть нетривалий брак руху скорочує м’язи та кісткову тканину, сприяє виникненню жирових відкладень.
03.01.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.