Вбито другу людину у владній ієрархії ФІрану.

Як стверджує ЦАГАЛ, секретар Ради безпеки Ірану Ларіджані загинув внаслідок авіаудару.

 

                          Сулеймані та Ларіджані

 

Секретаря Ради безпеки Ірану Алі Ларіджані було вбито внаслідок авіаудару, завданого Армією оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ), в ніч на вівторок, 17 березня. Про це повідомила газета Times of Israel з покликом на заяву ізраїльського міністра оборони Ісраеля Каца.

 

Ізраїльський 12-телеканал з покликом на джерело в службах безпеки країни повідомив, що вдень 16 березня їм надійшла інформація, що Ларіджані має прибути до одного зі своїх конспіративних помешкань у Тегерані. Під час ізраїльської атаки він перебував там разом зі сином. «У нього не було шансів вижити після такого удару», – запевнив співрозмовник телеканалу.

 

Газета The New York Times зазначає, що незадовго до початку війни з Ізраїлем та США саме Алі Ларіджані взяв на себе функції фактичного керівника Ісламської Республіки. Верховний лідер країни Алі Хаменеї доручив Ларіджані придушення протестів на початку 2026 року та підготовку до війни. Він також підтримував контакти з ключовими партнерами Тегерана – Росією, Катаром та Оманом – і займався перемовинами щодо ядерної програми зі США.

 

ЦАГАЛ також заявив, що водночас внаслідок «точкового удару» у Тегерані було вбито і командира добровольчого воєнізованого формування «Басідж» Голамреза Сулеймані. Міністр оборони Ізраїлю похвалив пілотів ізраїльських ВПС та співробітників розвідки, які брали участь в операції.

 

Влада Ірану наразі не підтвердила смерть ні Ларіджані, ні Сулеймані.

17.03.2026

