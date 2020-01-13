СБУ викрила двох осіб, котрі погрожували консульству Польщі у Львові.

Співробітники Служби безпеки України встановили двох осіб, котрі електронною поштою надсилали погрози Генеральному консульству Польщі у Львові від імені місцевого журналіста.

Як повідомляє пресцентр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що погрози здійснювали двоє львів’ян, які займалися протиправним виготовленням польських документів для громадян України. У поліції Львівської області уточнюють, що йдеться про 53-річну жінку та її 31-річного сина.

"Вони оформлювали замовникам «Карту поляка» на підставі фальшивих довідок про участь громадян України у діяльності організацій польської національної меншини. Після оприлюднення у місцевих ЗМІ матеріалів, які викривають незаконний механізм, зловмисники вирішили помститися журналісту. Вони зареєстрували електронну скриньку, з якої у Генконсульство та у польську громаду Львова почали надходити погрози нібито від імені автора журналістських розслідувань", – йдеться у повідомленні СБУ.

У ході обшуків, проведених у помешканні фігурантів справи, правоохоронці виявили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тисяч євро.

У ноутбуці зловмисників співробітники СБУ виявили докази про те, що саме на ньому готували і надсилали лист від імені журналіста з погрозами на адресу польського Генконсульства. На ПК зберігалися й нові листи з погрозами, зокрема безпосередньо консулу.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Справу порушено за ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.