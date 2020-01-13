Скоєно черговий ракетний обстріл військової бази в Іраку, де дислокувалися американці.

Поранено лише іранських військовиків.

Четверо іракських військовослужбовців отримали поранення внаслідок ракетного удару по базі в Іраку в неділю, 12 січня. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на представників збройних сил Іраку.

Атаки зазнала авіабаза Балад, яка розташована за 80 кілометрів від іракської столиці. На базі дислокуються американські інструктори. Представники оборонного відомства США підтвердили, що американці під час ракетної атаки не постраждали.

Вісім ракет типу «Катюша» були випущені по базі через кілька днів після того, як Іран обстріляв балістичними ракетами дві розташовані в Іраку бази, де також стаціонують американські військовики.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за недільну атаку. Вона відбулася на тлі посилення напруженості між США й Іраном, після того, як на початку січня внаслідок ракетного удару американського дрона був убитий високопоставлений іранський генерал Касем Сулеймані. Представники Білого дому стверджують, що Сулеймані планував удари по американських об'єктах.