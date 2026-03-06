США та Ізраїль оголосили «другу фазу» війни з Іраном.

Новий етап військової кампанії буде націлений передовсім на іранську підземну інфраструктуру для запуску ракет.

 

                          генерал Бред Купер

 

США та Ізраїль у ніч на п’ятницю, шосте березня, завдали нових ударів по Ірану. Про це повідомила газета The Times of Israel. Американські військовики, серед іншого, застосували бункерні бомби, скинуті з бомбардувальників B-2, для ураження шахт для запуску балістичних ракет, а також завдали ударів по військових заводах, заявив голова Центрального командування ЗС США (CENTCOM) генерал Бред Купер (Brad Cooper).

 

Всього з початку війни, за словами Купера, вдалося знизити можливість завдання Іраном ударів балістичними ракетами на 90% і можливість атакувати дронами на 83%. Також, заявив він, американські військові вразили щонайменше 30 іранських військових кораблів.

 

Начальник Генштабу ЦАГАЛ генерал Еяль Замір, своєю чергою, повідомив, що внаслідок ударів ізраїльських ВПС знищено 80% іранських засобів ППО та 60% установок для запуску балістичних ракет.

 

Представники військового командування обох країн заявили, що почалася друга фаза війни з Іраном. Вони попередилии, що удари по території ісламської республіки будуть посилені.

 

«Після завершення етапу раптового наступального удару, в ході якого ми створили перевагу в повітрі й придушили здатність Ірану завдавати ударів балістичними ракетами, ми переходимо до наступного етапу кампанії, в якому ми посилимо удар по фундаменту режиму та його військовому потенціалу», – зазначив генерал Замір.

 

Джерела Reuters заявили, що новий етап військової кампанії буде націлений передовсім на іранську підземну інфраструктуру для запуску ракет.

 

Міністр війни США Піт Геґсет заявив, що американські військовики мають достатньо боєприпасів, щоб продовжувати бомбардування Ірану ще невизначено довгий час. «Іран сподівається, що у нас не вистачить сил, але це грубий прорахунок», – запевнив Геґсет під час пресконференції в Пентаґоні.

06.03.2026

