Косівщина запускає новий туристичний сайт.


Напередодні літнього сезону в тестовому режимі почав працювати сайт Kosiv.Life, створений спільними зусиллями громадської організації «Гуцулики» та Косівського районного туристично-інформаційного центру. Про це інформує «Івано-Франківщина туристична».

 

 

Метою сайту є популяризація туристичної привабливості Косівщини та створення комплексної пропозиції відпочинку для екскурсантів і туристів. Тож відвідувачі сайту зможуть ознайомитися з туристичним потенціалом Косівського краю. Зокрема, порівняти пропозиції індустрії гостинності (заклади розміщення та харчування), прочитати докладніше про музеї Косівщини та режим їхньої роботи, ознайомитися з атракціями, актуальними подіями в районі, знайти цікаву інформацію про Косів і його мешканців, історію та легенди краю. Крім того, на сайті можна буде відстежувати знижки на різноманітні туристичні продукти (проживання, харчування, екскурсії, тури, майстер-класи тощо) та бронювати їх заздалегідь у режимі онлайн.

 

 

Повноцінний запуск туристичного порталу "Kosiv.Life" відбудеться на початку літа. Наразі ж сайт – у процесі технічних налаштувань. Розробники працюють над наповненням тематичних розділів, роблять веб-ресурс максимально зручним та легким у користуванні.

 

Для довідки:

 

Косівський район славиться чистим гірським повітрям, м’яким кліматом, джерелами мінеральної води та водоспадами. А також давніми звичаями гуцулів, ремеслами, традиціями й обрядами та, звісно, косівською керамікою.

 

На території району розташовано 15 туристично-оздоровчих об’єктів. Туристів на Косівщині приваблюють гірськолижні бази, численні музеї, пам’ятки природи, історії, культури й архітектури, осередки верхової їзди на конях, 30 пізнавальних і цікавих туристично-екскурсійних маршрутів. Окрім того, на Косівщині можна зустрітися з майстрами писанкарства, гончарства, різьбярства, ткацтва та вишивки, придбати гуцульські вироби з дерева, металу, кераміки, бісеру, вовни тощо.

26.05.2020

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