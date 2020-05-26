Косівщина запускає новий туристичний сайт.



Напередодні літнього сезону в тестовому режимі почав працювати сайт Kosiv.Life, створений спільними зусиллями громадської організації «Гуцулики» та Косівського районного туристично-інформаційного центру. Про це інформує «Івано-Франківщина туристична».

Метою сайту є популяризація туристичної привабливості Косівщини та створення комплексної пропозиції відпочинку для екскурсантів і туристів. Тож відвідувачі сайту зможуть ознайомитися з туристичним потенціалом Косівського краю. Зокрема, порівняти пропозиції індустрії гостинності (заклади розміщення та харчування), прочитати докладніше про музеї Косівщини та режим їхньої роботи, ознайомитися з атракціями, актуальними подіями в районі, знайти цікаву інформацію про Косів і його мешканців, історію та легенди краю. Крім того, на сайті можна буде відстежувати знижки на різноманітні туристичні продукти (проживання, харчування, екскурсії, тури, майстер-класи тощо) та бронювати їх заздалегідь у режимі онлайн.

Повноцінний запуск туристичного порталу "Kosiv.Life" відбудеться на початку літа. Наразі ж сайт – у процесі технічних налаштувань. Розробники працюють над наповненням тематичних розділів, роблять веб-ресурс максимально зручним та легким у користуванні.