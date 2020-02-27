На фестивалі в Косові планують встановити «ґердановий» рекорд.

На XXVII Міжнародному Гуцульському фестивалі хочуть встановити рекорд на найбільшу кількість учасників у ґерданах. Про такі плани розповіли на науково-практичній конференції «Ґердан – спадщина віків», що відбулася днями на базі Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Фото: if.gov.ua

На конференції вирішили підготувати необхідну документацію, щоб внести елемент нематеріальної культурної спадщини «Традиція виготовлення жіночої народної прикраси – ґердану» до обласного та Національного переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І, власне, спланували встановити рекорд на найбільшу кількість учасників у ґерданах. Зробити це мають намір у вересні, на XXVII Міжнародному Гуцульському фестивалі, який відбудеться в Косові на Івано-Франківщині.

Крім того, митці хочуть створити телевізійну програму про цю унікальну жіночу прикрасу, розробити карту «Золоте кільце пацьоркоплетіння Прикарпаття» та відкрити світлицю пацьоркоплетіння в Косові. Відеофільм і мапу «Золоте кільце бісероплетіння на Прикарпатті» під час конференції представила присутнім модераторка й голова мистецької організації «Роса Карпат», членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат обласної премії імені Ярослава Лукавецького Марія Чулак. Вона також ознайомила присутніх із мистецтвом бісероплетіння, розповіла про його походження.

Фото: if.gov.ua

Учасники конференції мали нагоду побачити понад 200-літній ґердан з особистих фондів Ганни Богдан, голови «Союзу Українок» косівського осередку, яка у свої 80 років ще займається цим мистецтвом. Пані Ганна розповіла багато цікавих легенд та історій про цю жіночу прикрасу. А студенти Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ організували показ моделей жіночого українського вишиваного вбрання.

Фото: if.gov.ua