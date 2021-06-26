Ректором Львівської академії мистецтв став Василь Косів.

 

У Львівській національній академії мистецтв у п’ятницю, 25 червня, відбувся другий тур виборів ректора. За Василя Косіва віддали 228 голосів, або 49,35% виборців, за Володимира Одрехівського, який очолював академію останні п'ять років, проголосували 138 осіб, або 29,87% виборців. Про це повідомила пресслужба ЛНАМ.

 

 

Володимир Одрехівський привітав колектив з обранням ректора і подякував за спільну працю: «Дорогі друзі, вітаю вас із демократично проведеними виборами і обранням нового ректора ЛНАМ – доктора мистецтвознавства Василя Косіва. Дякую кожному із вас за нашу спільну працю в оновленні Академії! Щиро бажаю подальшого її зростання та успіхів новому керівнику!».

 

«Друзі, ми перемогли! – зазначив у дописі на facebook-сторінці новообраний ректор ЛНАМ. – Дякую всім, хто голосував за мене. Усім, хто підтримував, допомагав, радив, критикував, – велика вдячність за вашу енергію. Усім, хто голосував за професора Одрехівського, дякую за небайдужість. Разом досягнемо більшого! Василь Косів».

 

Зазначимо, новообораний ректор ставить собі за мету підвищити відомість та престиж Львівської національної академії мистецтв.

 

«Львівська національна академія мистецтв має стати міжнародно визнаним лідером мистецької, дизайнерської та мистецтвознавчої освіти, авторитетною інституцією, яка впливає на державну політику галузі, динамічною інтелектуальною і творчою лабораторією, у якій традиція взаємодіє з новацією та експериментом, комфортним середовищем для тих, хто тут навчається і працює», – зазначено у програмі кандидата.

 

 

Додамо, Василь Косів – доцент, доктор мистецтвознавства.

 

У 2006–2013 роках працював на посаді заступника мера Львова з гуманітарних питань.

 

З 2013 до 2016 року був докторантом ЛНАМ. 2015–2016 навчальний рік провів у Нью-Йорку як стипендіат програми Фулбрайта. Проводив лекції та семінари в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, Гарвардському університеті, Міському університеті Нью-Джерсі, Університеті Південної Каліфорнії та інших.

 

У квітні 2019 року захистив докторську дисертацію у Київському національному університеті технологій та дизайну: це була перша в Україні докторська дисертація за спеціальністю «дизайн»). Монографія «Українська ідентичність графічному дизайні 1945–1989 років» одержала ґран-прі Львівського книжкового форуму 2019 року, а також ґран-прі Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2019».

 

Викладав історію графічного дизайну для бакалаврів та кілька теоретичних дисциплін для магістрів і аспірантів.

 

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/lvivartacademy, facebook.com/gdlnam

26.06.2021

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