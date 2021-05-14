РНБО замість правосуддя: Радбез наклав санкції на криміналітет.

 

Рада національної безпеки та оборони запроваджила персональні санкції проти представників криміналітету.

 

 

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму п'ятничному зверненні, що йдеться про осіб, "які є професорами з порушення Кримінального кодексу – так звані злодії в законі та кримінальні авторитети". Загалом ідеться про пів тисячі осіб.

 

"Після ухвалення закону про "злодіїв у законі", стратегії боротьби з організованою злочинністю та дев’яти місяців роботи застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебуває не в Україні. А кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась удвічі: з 34 до 17 осіб. Сьогодні ми зробили все, щоб ця цифра дорівнювала нулю", – сказав Зеленський.

 

З його слів, до підсанкційних осіб застосовано: блокування активів, заборону в’їзду на територію України, відмову в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмову у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення. "Одним словом: тим, хто не в Україні, нема чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, – нема чого тут затримуватись", – пригрозив Зеленський.

 

Керівник держави згадав і про "іншу ланку цього світу" – лідерів злочинних угруповань, так званих кримінальних авторитетів. "Ми – гостинна країна, але не для 111 іноземців – це кримінальні авторитети, до яких сьогодні застосовано такий самий пакет санкцій. Ми не кажемо вам «до побачення», ми кажемо «прощавайте»", – заявив Президент.

 

14.05.2021

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