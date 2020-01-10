У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті.



Від понеділка, 13 січня, зросте вартість разового квитка на проїзд у трамваях і тролейбусах Львова – замість нинішніх п’яти доведеться платити шість або сім гривень. Вартість місячного проїзного квитка наразі залишилася незмінною – 160 грн. Відповідне рішення ухвалив виконком ЛМР.

Відповідно до рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті», вартість разової поїздки в електротранспорті становитиме: якщо придбати квиток у кіоску чи через електронні додатки – 6 грн, якщо купити квиток у водія – 7 грн.

Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті для студентів: у водія – 3,50 грн, у кіосках, в ЛКП «Львівелектротранс» або через електронні додатки – 3 грн.

Вартість місячного проїзного квитка не змінюється і становитиме 160 грн. Відповідно, для тих, хто здійснює по дві поїздки в будень (44 поїздки на місяць), вартість разового проїзду становитиме 3 грн 60 коп. Якщо ж здійснювати 60 поїздок на місяць, маючи абонемент, вартість разового проїзду становитиме 2 грн 60 коп.

Також залишається незмінним право на безкоштовний проїзд для всіх пільгових категорій, відповідно до чинного законодавства України, а також пенсіонерів за віком, учнів шкіл та осіб з інвалідністю 3-ї групи. Рішення виконавчого комітету набуде чинності з понеділка, 13 січня.

2015 рік. У Львові згорів тролейбус, який курсував за маршрутом №2.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року відбулися громадські слухання на тему «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті». На розгляд громадськості винесли пропозицію щодо коригування тарифу на проїзд у трамваях і тролейбусах, а саме: встановити вартість разового квитка, придбаного у кіоску, – 6 грн, та 7 грн – вартість разового квитка, придбаного у водія.

Під час слухань їхній ініціатор Остап Олексів зазначив, що є працівником ЛКП «Львівелектротранс», а підняття тарифів потрібне, щоб підвищити зарплату водіям, яких не вистачає на підприємстві.

На слуханнях запропонували ввести окремий квиток, який реалізовуватимуть водії електротранспорту, вартість якого буде вищою за інші форми та становитиме 7 грн. Як пояснили посадовці, це дасть змогу менше відволікати водіїв від керування трамваєм чи тролейбусом і підвищити безпеку перевезення пасажирів.

Окрім того, на слуханнях пропонували переглянути вартість місячного проїзного документа, в яку планували закласти кількість поїздок, яка дорівнювала б двом поїздкам у день протягом робочих днів місяця. Тобто 48 поїздок у місяць вартістю 5 гривень за поїздку.

За підтримку цього рішення проголосувало 111 людей, проти висловилося 47. Відтак рішення вважають ухваленим, оскільки його підтримала більша частина присутніх, а на громадські слухання зареєструвалося 200 осіб.

Нагадаємо, на сьогодні вартість проїзду в автобусах і маршрутних таксі Львова становить 7 грн, у трамваях і тролейбусах – 5 грн, студентський квиток в електротранспорті коштує 2,5 грн.