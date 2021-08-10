Для Івано-Франківська придбають 8 електробусів.

Івано-Франківське комунальне підприємство «Електроавтотранс» готується оголосити у серпні тендер на закупівлю електробусів. Про це повідомив директор підприємства Віталій Готуляк.

«Ми придбаємо для міста 8 електробусів. На вигляд вони як тролейбуси. Можуть їхати 25 км без електричної мережі на акумуляторах», – зазначив Голутяк.

Електробуси планують запустити на тролейбусні маршрути як додатковий рухомий склад, оскільки час від часу машинам треба буде підзаряджатися. Після кожних 25 км електробуси мають наступні 20 км пройти приєднаними до тролейбусних електроліній.

Голутяк уточнив, що закуповуватимуть великі «подвійні» електробуси, довжиною 18 м, що вміщають 140 пасажирів.

Вартість закупівлі – 3 мільйони євро кредитних коштів Європейського банку та 600 тисяч євро гранту ЄС.

«До кінця серпня оголосимо тендер. Рік потрібний на поставку. Плануємо запустити електробуси у Франківську до кінця наступного, 2022 року», – повідомив директор «Електроавтотранс».

Фото specmachinery.com.ua, kurs.if.ua, lb.ua