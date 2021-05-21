У Львові збільшили вартість проїзду у громадському транспорті до 10 гривень.

 

Виконком Львівської міськради сьогодні, 21 травня, відкоригував вартість проїзду у громадському транспорті міста. Проїзд у міських автобусах, трамваях і тролейбусах подорожчає із 7 до 10 гривень. Нові тарифи почнуть діяти після офіційної публікації рішення, повідомила пресслужба ЛМР.

 

 

«Ми провели аналіз, яким є економічно обґрунтований тариф. Станом на зараз економічно обґрунтований тариф на проїзд в електротранспорті становить 12 гривень 40 копійок, в автомобільному транспорті – 14 гривень 60 копійок, але ми зараз вносимо на розгляд виконавчого комітету пропозицію, щоби тариф становив 10 гривень, враховуючи громадські слухання і можливості наших мешканців», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

 

Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів запропонував встановити диференціацію тарифу на проїзд в електротранспорті, залежно від обраного способу оплати, цю пропозицію врахували.

 

Відтак, відповідно до ухваленого рішення виконкому ЛМР, вартість проїзду у міських автобусах становитиметь 10 гривень за одну поїздку.

 

Вартість разового квитка, придбаного у водія у міських трамваях та тролейбусах, також стаовитиме 10 гривень.

 

У кіосках та у ЛКП «Львівелектротранс», що розташоване на вул. Академіка А. Сахарова, 2, разові квитки продаватимуть по 9 гривень.

 

Електронна оплата за проїзд за допомогою смартфонів через QR-коди, Приват 24, SMS-квитки, Bluetooth-квитки, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay становитиме 8 гривень 50 копійок.

 

При цьому разовий квиток для студентів, придбаний у водія, коштуватиме 5 гривень, у кіосках та через смартфон – 4 гривні. Перевезення багажу коштуватиме 8 гривень 50 копійок.

 

Вартість проїзних абонементів для пасажирів трамваїв і тролейбусів залишили незмінною: місячний проїзний коштує 150 гривень (пільговий – 80 гривень), туристичний на три дні – 50 гривень, квартальний на 90 днів – 420 гривень, денний – 20 гривень.

 

«Насправді краще соціальне рішення важко знайти, адже собівартість автобусних перевезень становить 14 грн. Ми ж говоримо про 10. Ідеться про незначне коригування. До того ж усі пенсіонери їздять у Львові безкоштовно. Плюс люди, які мають відповідні пільги, також. При тому держава жодної гривні на компенсацію пільгових перевезень, передбачених законами України, не дає. Це все лягає на бюджет міста. Я думаю, що всі мешканці це підтримають, щоб надалі їздити в нормальному транспорті та мати е-квиток. Має бути здоровий глузд», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

 

Рішення набуде чинності з моменту його оприлюднення на сайті Львівської міської ради. В управлінні транспорту повідомили, що уже з четверга, 27 травня.

 

Нагадаємо, регуляторний акт про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті на сайті Львівської міськради оприлюднили у березні. Його розглянув Антимонопольний комітет.

 

Нагадаємо, що востаннє вартість проїзду в львівських автобусах із 5 до 7 грн зросла 1 лютого 2019 року, а в електротранспорті – у січні 2020 року.

 

Фото city-adm.lviv.ua, vezha.net.ua

21.05.2021

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