У Франківську подорожчав проїзд у громадському транспорті.

В Івано-Франківську цього тижня почали діяти нові тарифи на перевезення в громадському транспорті, які виконавчий комітет міської ради затвердив 6 липня.

У «приватників» проїзд, починаючи з 12 липня, коштує 8 гривень. Для комунального транспорту розробили прогресивну систему оплати.

Зокрема, у разі готівкового розрахунку проїзд в комунальних автобусах та тролейбусах Івано-Франківської ОТГ коштує 10 гривень. У разі електронного розрахунку за допомогою безготівкової оплати чи через СМС вартість проїзду становить 8 гривень.

Для власників міської транспортної картки «Галка» вартість проїзду становить 6 гривень, а для студентів із цією карткою – 5 гривень.

За інформацією мерії Івано-Франківська, карткою «Галка» наразі користуються 25% мешканців міста.

Період безкоштовної валідації для пересадки зараз становить 30 хвилин. За словами мера Руслана Марцінківа, мерія планує продовжити тривалість цього періоду.

«Наше завдання – спонукати пасажирів розраховуватися безготівково, саме карткою. Також нагадую, що діє період безкоштовної валідації для пересадки. Зараз він становить 30 хвилин. Але будемо працювати над тим, щоб його збільшити до 45», – зазначив мер Івано-Франківська.

Додамо, що попереднього разу тарифи на проїзд у комунальному транспорті Івано-Франківська переглядали 1 серпня 2020 року – з 4 до 6 гривень, а в маршрутках – у квітні 2019 року – з 5 до 6 гривень.

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv, galychyna.if.ua, gk-press.if.ua