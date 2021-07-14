У Франківську подорожчав проїзд у громадському транспорті.

 

В Івано-Франківську цього тижня почали діяти нові тарифи на перевезення в громадському транспорті, які виконавчий комітет міської ради затвердив 6 липня.

 

 

У «приватників» проїзд, починаючи з 12 липня, коштує 8 гривень. Для комунального транспорту розробили прогресивну систему оплати.

 

Зокрема, у разі готівкового розрахунку проїзд в комунальних автобусах та тролейбусах Івано-Франківської ОТГ коштує 10 гривень. У разі електронного розрахунку  за допомогою безготівкової оплати чи через СМС вартість проїзду становить 8 гривень.

 

Для власників міської транспортної картки «Галка» вартість проїзду становить 6 гривень, а для студентів із цією карткою – 5 гривень.

 

За інформацією мерії Івано-Франківська, карткою «Галка» наразі користуються 25% мешканців міста.

 

 

Період безкоштовної валідації для пересадки зараз становить 30 хвилин. За словами мера Руслана Марцінківа, мерія планує продовжити тривалість цього періоду.

 

«Наше завдання – спонукати пасажирів розраховуватися безготівково, саме карткою. Також нагадую, що діє період безкоштовної валідації для пересадки. Зараз він становить 30 хвилин. Але будемо працювати над тим, щоб його збільшити до 45», – зазначив мер Івано-Франківська.

 

 

Додамо, що попереднього разу тарифи на проїзд у комунальному транспорті Івано-Франківська переглядали 1 серпня 2020 року – з 4 до 6 гривень, а в маршрутках – у квітні 2019 року – з 5 до 6 гривень.

 

Фото  facebook.com/ruslan.martsinkiv, galychyna.if.ua, gk-press.if.ua

14.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Хвилювання зберігає розум молодим
Розумова стимуляція омолоджує схему нашарувань у мозкових ДНК.
14.07.21 | | Наука
Правописна нарада 26 квітня 1943 року. Стенограма
Стенограма наради в справі обговорення проєкту нового українського правопису 26.04.1943 (і доповідна записка голови Президії Верховної ради М.Гречухи голові РНК М.Хрущову від 29.07.1943)
13.07.21 | | Минуле
За що вбили Жовенеля Моїза?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Атентат на президента Гаїті виглядає доволі загадковим. Існує безліч версій щодо причин його вбивства, проте жодна поки що не виглядає переконливою.
13.07.21 | | У світі
Борги з присмаком баоцзи
Юрко ТИМЧУК
В епоху гужового транспорту влітку готували сани, а взимку фіру. У постіндустріальну еру під час спеки безкінним громадянам делікатно, але наполегливо перефразовують Джона Сільвера і пророкують, що до снігів доживуть не всі, а ті, хто залишаться, позаздрять мертвим. Огляд подій тижня в Україні.
12.07.21 | | Україна
Маска, яка виявляє SARS-CoV-2
Нові біосенсори для вірусів, бактерій та отрут можна інтегрувати в текстиль.
12.07.21 | | Наука
Географія внутрішнього космосу
Василь МАХНО
Чомусь в липні хочеться читати Бруно Шульца. Це так, наче вибрати з вулика щільники, що заповнені пахким медом, й видушувати їх...
10.07.21 | | Дискурси
Поки не настала ніч
Ганна Улюра
«Ноктюрни» – єдина книжка оповідань в доробку нобеліанта Кадзуо Ішіґуро. Це цикл оповідань, кожне з яких є міні-романом. Автор «П’яти історій про музику і смеркання» зізнається, що писати романи його навчили пісні.
09.07.21 | | Штука
Вульгарна свобода
Юстина Добуш
Свобода — це наслідок пошуків істини й бажання усвідомити себе, це складні протиріччя, логічні суперечності, виклики світогляду. Не розкидаймося цим словом
09.07.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.