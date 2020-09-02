Для Львова придбали 10 нових багатосекційних трамваїв «Електрон».

 

У середу, 2 вересня, Львівська міська рада підписала угоду з Європейським інвестиційним банком та консорціумом «Спільне українсько-німецьке підприємство ТОВ "Електронтранс"» та ТОВ «ЕлектронМаш» на постачання десяти нових п’ятисекційних трамваїв. Вартість угоди  20,8 млн, повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

Фото пресслужби Львівської міськради

 

€12 млн надасть Європейський інвестиційний банк у межах проєкту «Міський громадський транспорт України», ще €8,8 млн буде профінансовано із бюджету міста.

 

Голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон зазначив, що реалізація кредитної угоди сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту.

 

«Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми переконані: добре функціонуюча трамвайна мережа може зробити вагомий внесок у зменшення кількості автомобілів на дорогах і, таким чином, знизити забруднення довкілля та послабити кліматичні зміни», – повідомив він.

 

Відповідно до угоди, для Львова виготовлять багатосекційні трамваї завдовжки 30,2 м із широкими дверима та низькою підлогою. Це має прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, а також зробити її більш комфортною для маломобільних пасажирів.

 

 

Фото пресслужби Львівської міськради

 

«Львів – це місто, яке вже багато років показує приклад в Україні за оновленням транспорту. І тут у нас є чітка позиція – домінувати має саме електротранспорт. Перш за все, це питання екології, адже 30% усіх хвороб у світі – від якості повітря. І по-друге – це фінансово вигідно. До того ж, низькопідлогові трамваї та тролейбуси, виготовлені тут, у Львові, сприяють комфортному пересуванню містом для всіх його мешканців, зокрема й маломобільних», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Нагадаємо, торік міська рада Львова закупила 50 тролейбусів у компанії «Електрон» в межах співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Також місто планує придбати 100 тролейбусів з автономним ходом за кредитні гроші Міжнародної фінансової корпорації. У 2018 році Львів купив 30 вживаних трамваїв у муніципальної транспортної компанії Берліна (BVG).

 

02.09.2020

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