Зеленський: Версія про влучання ракети в літак не є підтвердженою.

Президент України Володимир Зеленський вважає передчасними заяви про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" іранською ракетою. Він чекає результатів розслідування і пропонує надавати всі докази офіційній слідчій комісії.

Про це йдеться в коментарі Зеленського, опублікованому на його сторінці у Facebook.

"Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою. Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", – заявив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що наразі продовжує роботу комісія з розслідування причин катастрофи літака. "Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками", – додав Зеленський.

Президент виступає проти політизації справи.

"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви", – заявив Зеленський.

Як писав Z, напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що причиною трагедії літака "Міжнародних авіаліній України" під Іраном є влучання іранської ракети – можливо, ненавмисне.

Американські медії, покликаючись на дані в Пентагоні, повідомили: літак збито ракетою Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив: він виключає версію про технічну несправність судна, але натякнув, що літак впав через те, що "хтось помилився".

Згодом і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив: офіційний Лондон здобув удосталь доказів для того, аби вважати причиною падіння літака влучання ракети.

Ґазета The New York Time опублікувала відео, на котрому, правдоподібно, видно момент влучання ракети в літак.

Аґенція журналістських розслідувань Bellingcat опублікувала висновок про те, що аналіз супутникових знимок і траєкторії польоту літака, порівняння розташування об'єктів міської інфраструктури на кадрах відео, опублікованого NYT, і на мапах, аналіз звукової хвилі підтверджують: на кадрах зображено саме український літак у момент збиття.