Трамп заявив, що Україна може повернути всі території, захоплені Росією.

На спільному брифінгу зі Зеленським президент США зазначив, що російська економіка зараз у жахливому стані.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у вівторок, 23 вересня, що, на його думку, Україна за підтримки Європейської Унії та НАТО може повернути всю територію, яку Росія захопила з моменту повномасштабного вторгнення. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком можливим варіантом», – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Цей пост глави Білого дому з’явився після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на марґінесі 80-ї Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Виступаючи на спільному брифінгу зі Зеленським Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною завершиться ще не скоро.

«Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Як ви знаєте, вона руйнується. І, чесно кажучи, Україна дуже добре справляється зі завданням зупинити цю величезну армію… Люди говорили, що ця війна мала закінчитися за три-чотири дні, що вона буде дуже швидкою. І ви повинні віддати належне українським солдатам і всім, хто був у цьому залучений. Війна все ще триває, і це не дуже добре для Росії. Вона повинна була бути швидкою, і тому Росія не виглядає визначною, витративши на неї три з половиною роки, чи не так? Отже, три з половиною роки дуже важких боїв, і, схоже, це не закінчиться ще довго», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Під час брифінгу Трамп також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо ті вторгаються у їхній повітряний простір. «Так, я згоден», – сказав президент США, відповідаючи на відповідне питання. Коли його запитали, чи підтримають Сполучені Штати союзників з НАТО, якщо ті зіб'ють російський літак, Трамп сказав, що це «залежатиме від обставин».